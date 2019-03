Un enfermero adoptó a un recién nacido abandonado en el hospital

Fotos Foto: Gentileza LA GACETA.

Matías Devicenzi tiene 31 años y es enfermero. Él decidió adoptar a un nene que había sido abandonado en el hospital del Este Eva Perón a poco de nacer y la conexión fue inmediata. “Che ‘Negro’, si me abrís los ojos te llevo a casa”, le aseguró.

“Todos me decían que estaba loco. ¡Cómo me iba a meter en esto solo y a los 29 años! Además, me insistían que yo era varón y soltero, y que por lo tanto ningún juez me iba a dar la adopción”, contó el joven.

El enfermero se anotó en el registro de adopción y luego se sometió a todas las entrevistas posibles. Santino tuvo que ser operado por problemas en su vejiga y luego llevado a la Sala Cuna. El día en que Devicenzi cumplía 30 años, le otorgaron la custodia del pequeño.

Hoy, dos años después, Santino goza de buena salud y es un niño “fornido, desenvuelto e independiente”.

“Es todo lo que no imaginé nunca. Hubo una conexión desde el primer día que nos conocimos. Cuando me preguntan por qué lo adopté, la respuesta es simple: él me eligió a mí”, cerró el enfermero, muy emocionado.