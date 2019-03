Pamela David no se arrepiente de haber dado la información sobre Iliana Calabró y Emilio Disi

21/03/2019 -

Pamela David salió a responder a las críticas que le hicieron por haber permitido que Carlos Monti develara en su programa - “Pamela a la tarde” (América)- que el ya fallecido Emilio Disi e Iliana Calabró habrían mantenido relaciones íntimas en el año 2000.

La santiagueña fue criticada por esta actitud. Ella negó estar arrepentida, felicitó a Carlos Monti y puso al aire a la viuda de Emilio Disi, Elvira Ferrer, mujer de Disi durante 28 años tras la separación del humorista de Dorys del Valle, para seguir tratando el tema.

En tanto, Iliana desmintió el affaire y aseguró que iniciará acciones legales. “No estoy muy al tanto porque estoy trabajando, pero lo que se dice es una barbaridad”, reaccionó la hija mayor de Juan Carlos Calabró. En tanto, Emiliano Parada, hijo de Emilio Disi, confirmó que existió un romance entre el actor e Iliana.

“Deberían dejarlo un poquito tranquilo a Emilio. Esa pareja nunca me gustó mucho. Siempre trataron de alejar a la familia y que salga ahora a hablar de estas cosas no me gustan. En un pareja feliz estas cosas no pasan”, señaló en contra de Elvira. Sin embargo, le dio la razón y confirmó la relación extramatrimonial de su padre con Calabró. “Eso lo sabíamos todos. Me lo dijo él (por su papá). Era un poquito más que una canita al aire”, reveló a Moria Casán.l