“La Maldición” devolverá su esplendor al radioteatro

21/03/2019 -

“La Maldición”, obra escrita por el santiagueño Oscar Alagastín, marcará el reinició del radioteatro en la provincia cuando este lunes 25, de 13 a 14, salga al aire, para todo el país, por AM 1130 Radio Nacional de Santiago del Estero.

Esta “Tierra de Promisión” tiene una rica historia en lo que significa la ficción sonora que hoy resurge gracias al entusiasmo de actores y autores santiagueños. “Es un proyecto ambicioso. Tiene cosas valiosas. Es un desafío muy importante. Quiero recuperar esto que se está extinguiendo, el radioteatro. Que Oscar Alagastín y María Rosa Cianferoni me hayan convocado para dirigir ‘La Maldición’ es como tocar el cielo con las manos. No es fácil sentarse frente a un micrófono, ponerse unos auriculares y saber leer bien, sino que todo pasa por la voz, la dicción y la interpretación”, remarcó, a EL LIBERAL, Fabián Ávalos, director de “La Maldición” y reconocido actor con una vasta trayectoria teatral en Buenos Aires.

“¿Cómo hago para llegarle a ese espectador que no sabemos en dónde está? Para lograr esto, vamos a brindarle todas las herramientas teatrales, particularmente la voz, la lectura y la interpretación, para que el actor, con su personaje, me transporte. Sentir el personaje es una de las claves”, recalcó quien conoce el género que hoy dirige cuando desplegaba sus alas como intérprete en la Capital Federal, y nada más ni nada menos que de la mano de Alberto Migré en el ciclo que el genial autor argentino y “padre” de cientos de exitosas telenovelas tenía en el mítico teatro Maipo. “La Maldición cuenta con 28 capítulos y con un final que dejara asombrado a toda la audiencia”, anticipó Ávalos.

La trama de “La Maldición” En un pueblo del interior de Santiago del Estero, “La Candelaria”, una población que se desarrolló alrededor de la estación del mismo nombre. Un caudillo, Don Pascual Maidana, amo y señor de toda la comarca, pero no solo dueño de las tierras, sino de la vida de sus peones. No permite que nada ni nadie se oponga a sus órdenes. En un período antes de unas elecciones, mata a un comisario que no permitía sus fechorías. Crimen que realizó con la complicidad de sus hijos. La madre del comisario, al ver que no hay justicia por la muerte de su hijo, lo maldice. Esta maldición se cumple como un destino inexorable, como si las palabras de Virgilio tomaran vida.

“Lo que ha de suceder, sucederá”. Una historia que refleja una época del siglo pasado, con todos sus ingredientes, amor, odio, miserias, pobrezas, analfabetismo y egoísmo. El elenco Los protagonistas de este radioteatro son el prestigioso actor santiagueño Jorge Kempf, quien compone al locutor del radioteatro. Los distintos personajes de la obra son interpretados por Carlos Arismendi, Alicia Alba, Trilce Zamora, Mariel Tenreyro, Oscar Alagastín, Gustavo Jaibar, María Rosa Cianferoni, Mauricio Ledesma, Mauro Gómez, Pablo Jiménez, Franco Jiménez, Andrés Román y Martín Cresta Como la literatura, el radioteatro pone a la imaginación de su parte. Y esto es lo que harán los intérpretes santiagueños.l