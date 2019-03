CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de marzo de 2019

21/03/2019 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 MI VIDA ERES TÚ

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 MI VIDA EERES TÚ (CONTINÚACION)

23.30 CAMPANAS EN LA NOCHE

00.30 VERDADES SECRETAS

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

18.30 JUEGOS SURAMERICANOS

DE PLAYA ROSARIO 2019

19.00 TPA NOTICIA





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

19.30 VHS

20.30 DALE FERRO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO





CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL





PELÍCULAS

CINEMAX

07.24 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

07.42 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA

10.06 EL DIARIO DE LA PRINCESA

12.17 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

14.07 EL JUEGO DE ENDER

16.12 EL DIARIO DE LA PRINCESA

18.22 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

20.13 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

22.00 PUNTOS DE VISTA

23.45 CONTRAATAQUE - T. 1 - EP. 1

TCM

08.00 LOST - T. 2 - EP. 14

08.45 LOST - T. 2 - EP. 15

09.30 LOST - T. 2 - EP. 16

10.15 CASADOS CON HIJOS - T. 5 - EP. 4

10.40 CASADOS CON HIJOS - T. 5 - EP. 5

11.05 CASADOS CON HIJOS - T. 5 - EP. 6

11.30 LA NIÑERA - T. 5 - EP. 7

11.55 LA NIÑERA - T. 5 - EP. 8

12.20 LA NIÑERA - T. 5 - EP. 9

12.45 LOST - T. 2 - EP. 13

13.30 LOST - T. 2 - EP. 14 - ONE OF THEM

14.15 CASADOS CON HIJOS - T. 5 - EP. 4

14.40 CASADOS CON HIJOS - T. 5 - EP. 5

15.05 CASADOS CON HIJOS - T. 5 - EP. 6

15.30 CASADOS CON HIJOS - T. 1 - EP. 13

16.00 ADICTOS AL AMOR

18.00 ESPANGLISH

20.00 TONTO Y RETONTO

22.00 JEEPERS CREEPERS. EL TERROR EXISTE

23.45 LA REVOLUCIÓN DE LAS RATAS

TNT

06.00 NOTAS PERFECTAS

07.51 BRIDGET JONES, AL BORDE DE LA RAZÓN

09.42 LA VERDAD DUELE

12.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE - EP. 54 -

CAPÍTULO 54

13.07 HOLLYWOOD ONE ON ONE

14.05 TOY STORY 3

15.59 ENREDADOS

17.42 INTERESTELAR

21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE - EP. 54 -

CAPÍTULO 54

22.09 EL FRANCOTIRADOR

SPACE

06.40 ARGO

08.42 ASESINOS SUSTITUTOS

10.12 STAR WARS. EPISODIO V - EL IMPERIO

CONTRAATACA

12.27 STAR WARS. EPISODIO VI - EL REGRESO

DEL JEDI

14.54 EL DESAFÍO

17.12 ROBIN HOOD

19.47 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO

22.00 LA CUMBRE ESCARLATA

CINECANAL

11.15 INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA

13.25 GRAN JUEGO

14.57 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO

16.55 EL DADOR DE RECUERDOS

18.32 RÍO 2

20.17 ¡ESTO ES GUERRA!

22.00 BAYWATCH. GUARDIANES DE LA BAHÍA





A DÓNDE IR

LA POSTA

(BELTRÁN)

*MAÑANA 22, A LAS 22, LOS

SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y GRUPO

SENTIMIENTO.

TEATRO ADATISE

(LIBERTAD 175)

*MAÑANA 22, ALAS 22, IRMA,

MÚSICA POPULAR.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

*MAÑANA 22, ACTUARÁN SOL

NACIENTE, NUEVO SOL, JOSÉ

QUIROGA, ACADEMIA LA CHACARERA

Y PUMA PEDRAZADOS.

* SÁBADO 23, DOS PARA EL CANTO

Y LUIS MARTINELLI.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA

FE)

*SÁBADO 23, A LAS 23, PEÑA

MEMORIA Y LIBERTAD, CON SOL

DEL MONTE, MIGUI CÁCERES,

LOS LUGONES Y TURAYQUI.

*VIERNES 29, A LAS 23, OSVALDO

Y MATÍAS MARTÍN, INTEGRANTES

DE LOS DEL VINALAR,

PRESENTARÁN SU DISCO “TU

NOMBRE”.

CASA DE LA CULTURA Y

DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

*DOMINGO 31 DE MARZO, A LAS

20.30, SE PRESENTARÁ “KALAMA

TROPICAL” EN EL MARCO DE LOS

RECITALES ORGANIZADOS POR

SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE

LA CAPITAL.





CINES

SUNSTAR



CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

21/03 16:40 (Cast) 19:10 (Cast) 22:20

(Cast)

22/03 16:40 (Cast) 19:10 (Cast) 21:40

(Cast) 00:10 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACION (ATP)

21-22/03 -17:00 (Cast)

A DOS METROS DE TI (2D)

ROMANCE (+13 AÑOS)

21/03 - 19:20 (Subt) 22:30 (Subt)

CAPITANA MARVEL (2D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

21/03 16:15 (Cast) 18:45 (Cast) 22:00

(Subt)

MIS HUELLAS A CASA (2D)

DRAMA (ATP)

21-22/03 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)

MALIGNO (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

21/03 - 22:20 (Subt)

NOSOTROS (2D)

THRILLER , TERROR

21/03 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00

(Subt)

22/03 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Subt) 00:20 (Subt)

23/03 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Subt) 00:20 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO





HÍPER LIBERTAD

NOSOTROS APTO 13

CASTELLANO 2D 20:25- 22:50-

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)

CAPITANA MARVEL APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50-19:10-

22:00- 22:40

CASTELLANO 3D 17:00- 20:00-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)

MIS HUELLAS A CASA ATP

CASTELLANO 2D 17:00-

VENTA ANTICIPADA

PALAU, LA PELÍCULA

CASTELLANO 04-04-2019 19:30

CASTELLANO 06-04-2019- 17

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS

16:30

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $190

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$120 todos los días

3D Entrada General: $200

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$130 todos los días.