Traverso quiere que el TC corra con autos nuevos

21/03/2019 - Contundente y con una idea bien pensada. Parece que Juan María Traverso sabe lo que quiere y lo que buscaría si manejara los hilos de la ACTC. Es que el ídolo del automovilismo argentino aseguró en una nota con el programa Carburando que el Turismo Carretera necesita muchos cambios para que “el Turismo Carretera, vuelva a ser lo que era”. La propuesta del “Flaco” es clara, una revolución. La CDA del ACA es el organismo que reconoce la FIA ante el mundo, pero desde 1979 que no fiscaliza el Turismo Carretera, algo que para Traverso no puede pasar y cambiaría de inmediato si estuviese a su alcance. El punto que más hizo hincapié es que el TC mostraba los autos antes que salgan a la calle, y remarcó que se refería desde la época de los Gálvez, por lo que los autos actuales de la categoría quedaron viejos y pondría nuevos modelos, como el Camaro para Chevrolet y Mustang para Ford. Rumores Ante los rumores de una posible vuelta a la presidencia de la ACTC de Oscar Aventín, Traverso dijo que no hay que pensar en una persona, sino en un grupo, que nadie puede solucionar la situación actual, pero un equipo sí. “Todo lo que hoy tiene el TC no es un nombre, es corregir una cantidad de cosas para que el TC vuelva a ser lo que era”, afirmó el ícono del deporte motor. “La ACTC está complicada, tienen que arreglar todos los problemas internos que tiene, pero ponerlos de una manera tal que este a la vista de todo el mundo”, comentó Traverso en la nota que le realizó Leo Regueira para Carburando. l