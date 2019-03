Nora Cortiñas criticó al gobierno de Macri porque “explota a la gente”

21/03/2019 -

Ovacionada y con momentos emotivos en varios párrafos de su alocución, Nora Morales de Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, participó de un conversatorio a sala llena en el Paraninfo de la Unse. Durante su charla, cuestionó en duros términos al gobierno de Mauricio Macri al sostener que “explota a la gente”.

La temática abordada fue Dictadura y feminismo, que sirvió para que Nora Cortiñas reivindicara a las mujeres que salieron a pedir por sus hijos e hijas desafiando a los militares, y visibilizar con sus marchas en la Plaza de Mayo, el terrorismo de Estado. “Agradezco que se mantenga la memoria”, señaló al aludir a las actividades y los homenajes alusivos que se realizan en Santiago y el resto del país.

La dirigente de DD.HH. manifestó que “las dictaduras son terribles, quieren destruir todo pensamiento libre, de avance y de compartir la vida con las necesidades básicas completas para todos”. Fue entonces que vertió duros cuestionamientos al gobierno de Cambiemos. “Ahora estamos en un momento crucial, porque nunca habíamos tenido un gobierno como éste”, apuntó y le enrostró que el gobierno de Macri “explota a la gente”.

Es por ello, que hizo un llamado para que este domingo 24 de marzo, la gente salga a marchar en la calle, superando toda diferencia, para decir “esta política ¡no!”. En otro tramo, la dirigente explicó que se fue generando un distanciamiento entre algunos organismos de DD.HH. porque “hubo mucho partidismo político”, de lo cual se mostró contraria. “Los organismos de DD.HH. no podemos hacer nunca partidismo político porque los DD.HH. los viola el Estado y cuando hay una denuncia de violación de DD.HH. si uno es partidista defiende al partido que los viola. Entonces hay que ser independiente, no quiere decir que no se tengan simpatías por un partido político u otro. Yo hace 42 años que estoy en la calle, y nunca hice partidismo. Tengo políticos que me gustan con los que puedo tener diálogo y los rezongo cuando hacen algo mal, pero no estoy aferrada”, recalcó. l