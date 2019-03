Sialle volvió para apagar el incendio

21/03/2019 -

El martes pasado ya había quedado prácticamente definido el escenario. Por más que el presidente de Mitre, Guillermo Raed, había desmentido la renuncia o salida del entrenador Alfredo Grelak, era un secreto a voces que no iba a seguir dirigiendo al Aurinegro en la B Nacional.

Y también era un secreto a voces que el manager de la institución, Arnaldo Sialle, se iba a volver a hacer cargo del equipo en las cinco fechas que quedan del torneo. Y eso fue lo que sucedió finalmente ayer. Confirmado el fin del ciclo de Grelak, “Cacho” volvió a ponerse el buzo de DT para dirigir al equipo que ascendió a la B Nacional, como lo hizo con tantos otros, ahora con el objetivo de meterlo en el reducido que otorgará el segundo ascenso a la Superliga. Sialle asumió formalmente ayer, en el predio de San Marcos, y luego de la práctica comentó sus sensaciones en diálogo con la página oficial del club del barrio 8 de Abril. “No es la manera que uno hubiese querido de asumir, pero es la realidad que nos toca y hay que afrontarla. Tenía ganas de dirigir, pero no sabía dónde me podía tocar, pero quería retomar la actividad de director técnico. Pero a veces, el fútbol es tan dinámico que pasan inconvenientes que aceleran las cosas y hay que hacerse cargo.

Hay que estar al pie del cañón”, comentó con su característico “vozarrón”. Sialle destacó la ventaja que tiene por el hecho de conocer al plantel. “Conozco a los muchachos y lo primero que hay que hacer es mantener la tranquilidad. Hay un plantel capaz y han demostrado todo ello. Tranquilamente, en cualquier momento, se puede volver a demostrar lo que se hizo.

Hay que hablar lo menos posible y accionar al máximo. No hay grandes secretos. Hay que brindarles apoyo, sacarles la presión de la responsabilidad extrema que hay en cada uno de los jugadores. Queremos ir paso a paso, el domingo tendremos un partido importante y una muy buena posibilidad de retornar a la senda de la victoria”, sostuvo en alusión al choque con Olimpo, el próximo domingo a las 21 en Roca y Tres de Febrero, en lo que será el debut de Sialle como DT, buscando cortar una racha que ya alcanza los seis partidos sin triunfos. A la gente le digo que haremos todos los intentos para que Mitre pueda clasificar y para pelear cosas importantes. De eso no hay dudas, dejaremos hasta la última gota de sudor. Aquí se van a brindar todos, pero los resultados se van a ver después. Uno no puede prometer que vamos a ganar aquí o allá, pero sí que se va a dejar todo”, cerró.l