Guillermo Raed explicó que “había que tomar decisiones”

21/03/2019 -

El presidente de Mitre, Guillermo Raed, lamentó la salida del ahora ex entrenador Alfredo Grelak porque “no me gusta interrumpir este tipo de procesos”, pero reconoció que “por más duro que sea había que tomar decisiones y dar vuelta la página”. En declaraciones a Radio Panorama, el titular aurinegro se refirió así al cambio de entrenador y también habló del momento del equipo que, aunque quedó fuera de zona de reducido, confía en que pueda clasificar para seguir con chances de ascender.

“Son momentos duros y decisiones que a uno le cuesta tomar. No me gusta interrumpir este tipo de procesos. Entramos en un bajón del que no podemos salir y estamos fuera de la zona de clasificación. Este equipo nos había ilusionado. Por más duro que sea había que tomar decisiones y dar vuelta la página. Quedan cinco fechas y ojalá que podamos enderezar el rumbo”, dijo Raed.

Luego contó que tuvo “una reunión con los jugadores y el cuerpo técnico para encontrarle una explicación y todos pensamos que este mal momento tiene que ver con factores anímicos. Este equipo hace seis fechas atrás era uno de los protagonistas mostrando solidez en todas las líneas. Y ese mismo equipo hoy atraviesa una mala racha lleno de dudas.

Tenemos que sacar a relucir el amor propio para salir de esto”. Sobre la vuelta de Arnaldo Sialle como DT del Auri, dijo: “Cacho estaba cumpliendo otro rol, es un amigo personal con valores importantes y le pedí que nos dé una mano porque no tenía un plan B. Él conoce el mundo Mitre y a este plantel, por eso creo que teniéndolo a él ganamos mucho tiempo y confiamos que volverá a mostrar toda su capacidad”. Por último, el presidente de Mitre les dejó un mensaje a los hinchas: “Tengan confianza, estamos haciendo todo para revertir esta situación. Al igual que ellos yo tenía una gran ilusión y creo que vamos a revertir esta racha. Confío que estos jugadores van a dejar todo para alcanzar el sueño que todos los hinchas de Mitre tenemos”.l