El capitán es la gran duda para viajar hoy a Tandil

21/03/2019 -

La felicidad por el triunfo del domingo pasado ante Gimnasia de Jujuy, por 2 a 0, le duró poco a Central Córdoba. Es que esta tarde emprenderá viaje a Tandil, para visitar el próximo sábado, desde las 20.30, a Santamarina, en un cotejo clave en su lucha por clasificar al Reducido.

Y decimos que la felicidad le duró poco porque el equipo de Coleoni tendrá bajas importantes para el compromiso de la vigésimo primera fecha del torneo. Una es la de Facundo Melivilo, que llegó a las cinco amarillas y deberá purgar una fecha de suspensión. Y la otra, aún no confirmada, pero muy probable, es la del capitán Alexis Ferrero, que está con su rodilla izquierda inflamada a causa de un golpe durante el cotejo ante el “Lobo” jujeño.

El zaguero central es hoy por hoy la gran duda del entrenador, que por diferentes motivos nunca pudo repetir equipo en dos fechas consecutivas. Incluso, el “Sapo” se mostró poco optimista y hasta resignado a no tener a su capitán en Tandil. “Está con una lesión y es muy complicado que llegue. Melivilo está con cinco amarillas así que ya tenemos dos soldados menos para armar el equipo”, dijo al salir del club anoche, luego de la sesión de neuro coaching a la que concurrió el cuerpo técnico y el plantel.

En tanto, Ferrero fue más optimista y conserva la esperanza de poder formar parte de la delegación que hoy, a las 17, emprenderá en micro el largo viaje hacia Tandil. “Solo se me inflamó la rodilla por un golpe. Me hicieron los estudios y no arrojó ninguna lesión, pero todavía me molesta. Mañana (por hoy) lo vamos a evaluar con el médico y ahí se decidirá si viajo o no”, le contó Alexis a EL LIBERAL. El defensor confesó que no recuerda la jugada en la que sufrió el golpe. “Fue un dolor que me apareció el día posterior al partido. Pero sacamos la conclusión de que fue producto de un golpe más el cansancio”, explicó. Con la ausencia de Melivilo y la probable baja de Ferrero, Coleoni realizará hoy por la mañana una práctica de fútbol en la que perfilará el equipo que jugará el sábado un duelo clave ante Santamarina