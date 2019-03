Analizan la vinculación del “Cordobés” con un abogado

21/03/2019 -

Tal como lo publicó EL LIBERAL, los investigadores continúan reconstruyendo cómo era la vida del mecánico asesinado y cuáles eran otros trabajos además del arreglo de motocicletas que era de público conocimiento.

En ese marco, se confirmó por una alta fuente de la investigación que las pesquisas establecieron una conexión de la víctima con un conocido abogado del foro local, quien por lo tanto quedó vinculado a la causa por las actividades —aparentemente ilegales— que habría conocido o compartido con Vázquez Según las fuentes, los negocios que tenían ambos estaban la usura y el cambio de cheques, por los cuales Vázquez recibía una mínima comisión.

Si bien el letrado no está siendo investigado en el crimen, si está involucrado con esos “negocios”. Anoche, tras la aprehensión de un extranjero y la búsqueda al cierre de otros dos, tomó más fuerza que el móvil del crimen habría sido una discrepancia insalvable por el dinero de la usura. Varios testigos y llamadas telefónicas confirman el vínculo y la relación que había entre el mecánico y el profesional de las leyes. En diálogo con EL LIBERAL el Dr. Juan Alende —uno de los fiscales de la investigación— reveló que hasta el momento todo es materia de investigación.

“Hay abogados con vínculos con la víctima, comercial y de amistad. No descartamos que más adelante pueda surgir algún otro hecho. Hasta ahora no está investigado por el homicidio”. Además, allegados al abogado revelaron que el martes, hasta último momento se analizó la posibilidad de presentar una eximición de prisión, la cual se dejó sin efecto teniendo en cuenta que el beneficiario de dicho escrito no tiene imputación en la causa. l