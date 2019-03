Con un video, el Betis mostró cómo detener a Messi

Hoy 08:02 -

Tras recibir una exhibición del argentino en su cancha, el conjunto sevillano publicó un divertido gif en su cuenta de Twitter.

Luego de que Lionel Messi le hiciera tres goles al Betis a domicilio; lugar de donde también fue ovacionado, la cuenta oficial del club sevillano publicó un divertido video para demostrar cómo detener al argentino la próxima vez que deban enfrentarlo.

"La próxima vez que Leo Messi venga a nuestro estadio…", fue la descripción de la filmación junto a un guante de boxeo y un emoji enojado. Las imágenes mostraron como un gato empujaba a otro desde una alta tarima hacia el suelo, a modo de "venganza".

El clip fue tomado con humor los hinchas del Betis, que le dieron más de 8,700 Me Gusta y más de 2.800 retuits.

The next time Leo Messi comes to our stadium pic.twitter.com/v9pbGrK2L3