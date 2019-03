Insólito: Ladrón intentó subir a un colectivo con un cajero automático

Hoy 08:05 -

Un insólito hecho sucedió en en Nueva Jersey, Estados Unidos, cuando un hombre se robó un cajero automático e intentó subirlo a un colectivo. El chofer se percató de la situación y le cerró la puerta en la cara.

La increíble escena, que fue captada por la cámara del celular de un testigo, se puede ver al delincuente haciendo esfuerzos para mover rápidamente el aparato, intentó subirse al transporte que estaba detenido esperando que terminen de subir sus últimos pasajeros.

Ya cuando el ladrón había logrado mover el cajero automático hasta la puerta del transporte, el chofer cerró la puerta y decidió irse del lugar rápidamente al detectar la situación.

Desde la vereda, el delincuente se quedó insultando al conductor que se había negado a llevarlo con el colectivo marcando así el final del video que se difundió por Twitter.

El hecho se volvió viral en las redes, ya que el mismo fue grabado a través de un celular y subido a Internet. Miles de personas se hicieron eco de lo acontecido y expresaron sus comentarios en la web.

En tanto, la Justicia de aquel país investiga el hecho y está tras los pasos del delincuente.

Un insólito hecho sucedió en en Nueva Jersey, Estados Unidos, cuando un hombre se robó un cajero automático e intentó subirlo a un colectivo. El chofer se percató de la situación y le cerró la puerta en la cara.



La increíble escena, que fue captada por la cámara del celular de un testigo, se puede ver al delincuente haciendo esfuerzos para mover rápidamente el aparato, intentó subirse al transporte que estaba detenido esperando que terminen de subir sus últimos pasajeros.



Ya cuando el ladrón había logrado mover el cajero automático hasta la puerta del transporte, el chofer cerró la puerta y decidió irse del lugar rápidamente al detectar la situación.



Desde la vereda, el delincuente se quedó insultando al conductor que se había negado a llevarlo con el colectivo marcando así el final del video que se difundió por Twitter.



El hecho se volvió viral en las redes, ya que el mismo fue grabado a través de un celular y subido a Internet. Miles de personas se hicieron eco de lo acontecido y expresaron sus comentarios en la web.



En tanto, la Justicia de aquel país investiga el hecho y está tras los pasos del delincuente.

Everybody want to be rich but don’t nobody want to help you get it lol pic.twitter.com/r1dGCto3oP