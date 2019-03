"No dejar a nadie atrás", el lema de este 2019

Hoy 08:12 -

Cada año, el Día Mundial del Síndrome de Down se focaliza en un tema. En 2019, el lema es "No dejar a nadie atrás", cuyo objetivo es que "todas las personas con síndrome de Down deben tener la oportunidad de disfrutar de vidas plenas, tanto en igualdad de condiciones con las demás, como en el resto de aspectos de la sociedad", puntualiza la ONU desde su página web.

El acceso a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, como la investigación adecuada, son esenciales para el crecimiento y el desarrollo de una persona que nace con esta alteración genética.