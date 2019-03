El 25 de Mayo abre sus puertas con “Música”, “Comedia” y “Fogón y Tertulia”

Hoy 20:47 -

Hoy, a las 20.30, en el teatro 25 de Mayo, arrancará la tercera temporada de “Ciclos”, espacio que marcará el inicio de la temporada artística del primer coliseo de la provincia. “Mujeres”, “Comedia” y “Fogón y Tertulia” son los tres segmentos que, durante el 2019, albergará exclusivamente a músicos y actores santiagueños.

La directora de la principal sala de la ciudad, Eugenia Morán, junto con la cantante lírica Silvia Margari, la actriz Sandra Camiletti y el músico Gonzalo Velázquez, anunció este proyecto que consiste en la realización de conciertos, presentaciones de obras teatrales y de las más variopintas expresiones del arte en el teatro 25 de Mayo. “Ciclos”, auspiciado por la Subsecretaría de Cultura provincial, arrancará hoy con el concierto denominado “Mujeres” (ver nota aparte), mientras que en esta misma categoría se presentarán “Cuatro de Copas” el 12 de abril y el “Gran Concierto” el 17 de mayo.

Los inicios de “Ciclos” Eugenia Morán contó cómo se gestó el hoy exitoso “Ciclos”, que esta noche iniciará su tercera temporada de éxitos. “En el año 2008, cuando me inicié como directora de esta sala, pensé que algún día quisiera tener en la programación completa del teatro producciones de artistas locales. Se ha trabajado para ello. Hace tres años iniciamos el ciclo de conciertos con Silvia Margari en espacios recuperados.

Realmente, la convocatoria fue maravillosa. Lo incluimos después a “Fogón y Tertulias”, con Gonzalo Velázquez y a la “Comedia” con Sandra Camiletti”, dijo. “¿Por qué la elección de la gente que me acompaña?”, indagó e inmediatamente respondió: “Ha sido libre. Un día me encontré con Silvia y le pedí que me armara un programa y Silvia lo armó.

Lo mismo sucedió con Gonzalo y con Sandra. Fue un poco al azar. El trabajo ha sido lindo. Se hacen en espacios no convencionales. Nos ha sorprendido maravillosamente la convocatoria del público. Trabajamos en espacios aún en algunos en donde no ha habido capacidad para la demanda del público”, resaltó Morán. Agregó: “Hubo fechas que tuvimos que trasladarlas a la sala mayor porque no daba el espacio.

La intención es que los artistas de Santiago se encuentren en su casa como debió haber sido siempre. Queremos que el público se acerque, en forma gratuita, a conocer la cantidad de talentos maravillosos y profesionales muy bien preparados que tenemos en Santiago. Una vez al mes, habrá música de cámara, obras teatrales y música popular con entrada gratuita”. Teatro En tanto, el espacio dedicado a la comedia empezará el jueves 28 de marzo con “Pícaras Jubiladas”, seguirá con “Venecia” el 11 de abril; “Familia Perfecta” el 25 de abril; “Las Primas” el 16 de mayo; “Hermanos”, el 27 de junio; “Mal de amores”, el 11 de junio y “El casamiento de doña Shalu” el 18 de julio; “La Foto”, el 15 de agosto; “Rameras”, el 19 de septiembre; Grupo La Casa, el 17 de octubre y cerrará “Sábado de vino y gloria” el 14 de noviembre .

“Hemos elegido once obras, el 80 % son de autores santiagueños. La comedia va a tener tonada santiagueña tanto en su lenguaje, su mensaje y sus formas. Arrancamos con “Dos pícaras jubiladas”. Con esta obra nos animamos a estar en la sala mayor”, destacó Camiletti.