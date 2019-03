CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de marzo de 2019

22/03/2019 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 MI VIDA ERES TU

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 MI VIDA ERES TU

(CONTINUACIÓN)

23.30 CAMPANAS EN LA NOCHE

00.30 VERDADES SECRETAS

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

18.30 JUEGOS SURAMERICANOS

DE PLAYA ROSARIO 2019

19.00 TPA NOTICIA





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 LA INUTILIDAD DEL

CEREBRO

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 CULTURAR TV

16.00 FANÁTICAS

17.00 IRONSPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL RINCÓN DE LA

EMPANADA TV

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 ( 2º EDICIÓN)

22.30 MORENA TV





CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.47 LA TIERRA PERDIDA

08.38 EL AMO DE CASA

10.30 LA MÁQUINA VOLADORA

12.00 HULK

14.39 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

14.56 EL CÓDIGO ENIGMA

17.14 LOS SECRETOS DEL PODER

19.40 TRASCENDER

22.00 LOS 8 MÁS ODIADOS

TCM

06.50 LA NIÑERA - T. 5 - EP. 12

07.15 LOST - T. 2 - EP. 15

08.00 LOST - T. 2 - EP. 16

08.45 LOST - T. 2 - EP. 17

09.30 LOST - T. 2 - EP. 18

10.15 CASADOS CON HIJOS - T. 5 - EP. 7

10.40 CASADOS CON HIJOS - T. 5 - EP. 8

11.05 CASADOS CON HIJOS - T. 5 - EP. 9 - DO

YA THINK I’M SEXY

11.30 LA NIÑERA - T. 5 - EP. 10

11.55 LA NIÑERA - T. 5 - EP. 11

12.20 LA NIÑERA - T. 5 - EP. 12

12.45 LOST - T. 2 - EP. 15

13.30 LOST - T. 2 - EP. 16

14.15 CASADOS CON HIJOS - T. 5 - EP. 7

14.40 CASADOS CON HIJOS - T. 5 - EP. 8

15.05 CASADOS CON HIJOS - T. 5 - EP. 9

15.30 CASADOS CON HIJOS - T. 2 - EP. 1 -

PARTE 1

16.00 TONTO Y RETONTO

18.00 EL INVENCIBLE

19.40 KARATE KID

22.00 REC

23.30 DESTINO FINAL 2

TNT

08.18 ALEXANDER Y UN DÍA TERRIBLE,

HORRIBLE, MALO... ¡MU

09.42 SHERLOCK HOLMES

12.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE - EP. 55 -

CAPÍTULO 55

13.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

13.26 ESCÁNDALO AMERICANO

16.03 DIARIO DE UNA PASIÓN

18.27 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX

21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE - EP. 55 -

CAPÍTULO 55

22.00 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

SPACE

06.00 LA PELEA DE MI VIDA

07.07 EL DESAFÍO

09.20 ROBIN HOOD

11.48 DIAMANTE DE SANGRE

14.22 ANALÍZAME

16.14 ANALÍZATE

18.02 LOS TRAMPOSOS

20.13 FUGA AL LÍMITE

22.00 OUIJA

23.36 LA BRUJA

CINECANAL

11.00 LA ENVIDIA MATA

12.12 LEGALMENTE RUBIA 2

13.50 LOCO POR MARY

16.00 LOS CAZADORES DEL ARCA

PERDIDA

18.05 EL MAESTRO LUCHADOR

20.00 THOR

22.00 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA

CALAVERA DE CRISTAL





A DÓNDE IR

LA POSTA (BELTRÁN)

*VIERNES 22, A LAS 22, LOS SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y GRUPO

SENTIMIENTO.

TEATRO ADATISE (LIBERTAD 175)

*VIERNES 22, ALAS 22, IRMA, MÚSICA POPULAR.

CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

*VIERNES 22, ACTUARÁN SOL NACIENTE, NUEVO SOL, JOSÉ QUIROGA,

ACADEMIA LA CHACARERA Y PUMA PEDRAZADOS.

* SÁBADO 23, DOS PARA EL CANTO Y LUIS MARTINELLI.

BELLAS ALAS (AVDA. BELGRANO (S) 1807)

* VIERNES 22, A LAS 23, NOCHE DE FOLCLORE CON ALMAI’SOL.

*SÁBADO 23, COPLA Y MISTERIO, CON EDGARDO BAYÓN Y CRISTIAN ACOSTA.

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)

*SÁBADO 23, A LAS 23, PEÑA MEMORIA Y LIBERTAD, CON SOL DEL

MONTE, MIGUI CÁCERES, LOS LUGONES Y TURAYQUI.

*VIERNES 29, A LAS 23, OSVALDO Y MATÍAS MARTÍN, INTEGRANTES DE

LOS DEL VINALAR, PRESENTARÁN SU DISCO “TU NOMBRE”.

CASA DE LA CULTURA Y DEL BICENTENARIO (MENDOZA Y OLAECHEA)

*DOMINGO 31 DE MARZO, A LAS 20.30, SE PRESENTARÁ “KALAMA

TROPICAL” EN EL MARCO DE LOS RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC

Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 367)

* EL 4 DE ABRIL, A LAS 19.30, “LA GRANJA Y SUS CANCIONES”, UN

ESPECTÁCULO PARA NIÑOS.

TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 2723)

+VIERNES 12 DE ABRIL, A LAS 22.30, SHOW DE IVONNE GUZMÁN Y ALE

CUARTETO.





CINES

SUNSTAR



CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

22/03 16:40 (Cast) 19:10 (Cast) 21:40

(Cast) 00:10 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGON 3 (2D)

ANIMACION (ATP)

22/03 -17:00 (Cast)

A DOS METROS DE TI (2D)

ROMANCE (+13 AÑOS)

22-23/03 - 19:20 (Subt) 21:45 (Subt)

00:10 (Subt)

CAPITANA MARVEL (2D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

22/03 16:15 (Cast) 18:45 (Cast) 21:15

(Subt) 00:00 (Subt)

MIS HUELLAS A CASA (2D)

DRAMA (ATP)

22/03 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)

MALIGNO (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

22-23/03 - 21:20 (Subt) 00:00 (Subt)

NOSOTROS (2D)

THRILLER , TERROR

22/03 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Subt) 00:20 (Subt)

23/03 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Subt) 00:20 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

NOSOTROS APTO 13: CASTELLANO 2D 20:25- 22:50-

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)

CAPITANA MARVEL APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:50-19:10-

22:00- 22:40 / CASTELLANO 3D 17:00- 20:00- / SUBTITULADO 2D 22:40

(SÓLO JUEVES)

MIS HUELLAS A CASA ATP CASTELLANO 2D 17:00-

VENTA ANTICIPADA

PALAU, LA PELÍCULA CASTELLANO 04-04-2019 19:30 / CASTELLENO

06-04-2019- 17. HORARIOS DE APERTURA: TODOS LOS DÍAS DESDE LAS

16:30. PRECIO DE LAS ENTRADAS: 2D Entrada General: $190

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $120 todos los días

3D General: $200 / Jubilados, Docentes y Estudiantes: $130 todos los días.