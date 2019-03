La tarde sabatina presentará la décima jornada

Hoy 21:33 - Mañana se disputará la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Unión de Clubes, entidad que está transitando su primer año en el mundo amateur de la provincia con marcado éxito. Los partidos se jugarán desde las 15.30 y 17.30, con esta programación: En Súper Liga 1: 14.30, Sttugart vs. Shunko (20); 15.30, La Fusión vs. Los Capis (L) y 17.30, Ruta Uno vs. El Fondo de Vinalar (L). En Súper Liga 2: Ruta Uno vs. Vinalar FC (20), La Viamonte vs. El Bajo FC (L) y Tronkito vs. El Ciclón (L). En Súper Liga 3: Electricidad Trejo vs. Club de Amigos (L) y Abogados vs. Don Loza (L). En Súper Liga 4: SP Garupá vs. Amigos del Fútbol (L) y Porto FC vs. Gremio Judicial (L). En Súper Liga 5: La Kinchada vs. El City (L) y La Congreso vs. La 23 (L). En Súper Liga 6: Industria vs. Campo Contreras (20), Industria vs. pablo VI (L) y Chacarita vs. Autonomía FC (L). En Los Molinas (La Banda): Abogados Topos vs. Caco Escobar (40) y Taller Tévez vs. Los Maestros (40). En Status: Regalos Valentina vs. Maxi Kiosco Mari Sol (45) y Defensores de Maipú vs. Los Núñez (45). En Aeropuerto: La San Juan vs. Radio Taxi Rojo (L) y Los Núez vs. Los del Rey (20). En San Luis: 17.30, Los Sucios FC vs. Los Pacíficos (L). En Atsa Nº 2: Autoservicio Doña Bety vs. Güemes Sport (L) y Kiosco Jayi vs. Studio JV (L). En La Higuera: SP Servicios vs. Cerveza Kallpa (40) y Sanatorio Norte vs. Carpintería Vizgarra (40). En Gremio Municipal: Defensores de Pompeya vs. Sarmiento FC (20) y Huracán vs. UTA FC (20). En Lecherita: 16, Banfield vs. Villa Robles (45) y Banfield vs. Las Águilas (40).