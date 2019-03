Vuelve la acción mañana en los diferentes barrios de la ciudad capital

Hoy 21:37 - Mañana volverá la acción de los Clásicos Barriales tanto para los equipos que militan en la zona Sur como los de la zona Norte, por lo que hay una gran expectativa en los diferentes equipos en poder tener un fin de semana con alegría. Este es el programa completo. El primero partido se juega a las 16, en tanto que el segundo se inicia a las 17 y el tercero a las 18. En cancha de Mosconi: B. Rivadavia vs. Francisco De Victoria (C 20); Mosconi vs. B. Libertad (C 20: Vagos de Mosconi vs. La Gobernador (C 20). En Villa María: Villa María JRs. Vs.Vinalar (C 20); La Barra de Pilly vs. Peruchillo (C 20); Stilnovo vs. Villa María (C 30). En Viamonte: Kiosco Balconcito vs. Los 14 de La Viano (C 20); B. San Martín vs. Pasaje 445 (C 20); La Gruta vs. Los Pitaras (C 20). En Vinalar: Ciclón Jrs. vs. Los Gedes (C 20); La Cancha vs. Fénix Jrs (C 20); Kiosco Benja vs. La Santilli (C 20).En Tradición: Pibes Tradición vs. Bobinados Soria (C 20); Tradición vs. Gente del Polaco (C 20); Los Secos vs. Taller Liviano (C 20). En Virgen del Valle: La Caseros vs. Hermanos FC (C 20); Trofeo Js. Vs. Juv. La Ancha (C 20); Mailín Jrs. Vs Los Bukis (C 20. En Campeones de 28: Pibes de Cáceres vs. La Monteauri (C 20); Rejunte de la Gobernador vs. Amigos de Monte (C 20); Abs. Ibarra vs. Taller Negro Juárez (C 30). En Telefónico: La Barra de Gento Jrs. vs. La Pueyrredón (C20); Mateo Pereyra vs. Vs. Eli FC (C 20); La Barra de Gento FC. Vs. Golo Sur (C 30). En Mariano Moreno: Los Kokas vs. Fondo Vinalar (C 20); Mar. Moreno vs. Jhon Kennedy (C 20); Mariano Moreno Jrs. vs. Amigos de Chete (C 20); Lama Marmonera vs. Amigos de Zeta y Chacha (C 20). En Tronkito: Fondo Jrs. Vs. Amigos del Cacho (C 20); Independiente vs. Almirante Brown (C 20); La 403 vs. Mónco (c 309. Clásicos del Norte En tanto que mañana habrá acción por la décima fecha del Apertura. En cancha de Estudiantes: Los Pibe de Estuki vs. Peti FC (C 20); Los Amigo FC. Vs. La Banda de Memo (C 20); Don Carlos Roble vs. Bánfield (C 30) En Mal Paso: 5º Pasaje vs. Los Amigos del 4º (C20); Amigo de la 18 vs. El Milán (C 20); Mal Paso vs. Tarapaya (.0); En Morumbí de Borges: Los Tenas vs. La Banda de Pilli (C 20); Hermanos Juárez vs. LA 203 Jrs. (C 20); Carnes Los Amigos vs. Rifa Runi (C 30).ç En Calle 107: Carne Los Amigos vs. Villa Borges (C 30); Avenida vs. PSG. (C 30); Calle 106 vs. La 203 FC (C 30). En Polideportivo de Borges: La Banda de Mario vs, Los Pibe de la 18 (C 20); Calle 13 FC. vs. Borges Unido (C 30); Barrio Borge vs. 7º Pasaje 8C 30). En 6º Pasaje: Los Sosa vs. La Fusión (C 20); Juv. De Villa Borges vs. Los Pibe de Martín (C 20); 6º PAsje vs. Rita Car (C 30). En La Loma: Pasaje 421 vs. Barrio Colón (C 20); Pasaje 421 vs. Los Pumas (C 30); La Unión del Oeste vs. El Fondo de Borges (C 30). En San Loreno: Panificadora Franci vs. La Barra (C 20); San Lorenzo vs. Juan Felipe Ibarra (C 20); Los del Pasaje vs. Herrería Juan Ramó0n (C 20). En Villa Grimanesa: Mayorista Ria vs. El Triángulo (C 20); Rey de Copa vs, Los 3 Amigos Jrs. (C 20); Carro Bar Chara vs. Los 3 Amigos FC. (C 30). En Pablo VI: Pablo Vi vs. Florería Ema (C 20); Calle 4 F C. vs. Q + Q (C 30). En Santa Rosa: Tigres Jrs. vs. Juv. Del Gas (C 20); LA Esquina de Kennedy vs. San Martín (C 20); La Bajada vs. La Barra de Iván (C 20); Santa Rosa vs. Barrio Cáceres (C 30). En Tarapaya: San Esteban vs. La 23 Jrs. (C 20); Juv. de Tarapaya vs. Almafuerte (C 20); El Bajo de Tarapaya vs. Estrella Jrs. (C 20); El Bajo de Tarapaya FC. vs. Eskendra (C 30). En El Fondo de Borges: Juv. De Borges vs. Laureles (C 20); Bosco III vs. Juv. De La Loma (C 20); Gas del Estado vs. Refrigeraciones Dam (C 30). En Suboficiales: Los Peregrinos vs. 32º Pasaje 8C 20); 1º Pasaje vs. Juv. De Juan F. Ibarra (C 20); Estrella de Norte vs. Los Calamares (C 30).