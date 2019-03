El Anual los convoca este domingo en varias canchas

Hoy 21:44 - La dirigencia de la Asociación Civil Amateur Pasión Futbolera, programó para este domingo la disputa de un nuevo capítulo del torneo Anual 2019 denominado Ricardo Manuel Molinari. La disputa de los encuentros del fin de semana arrancarán a partir de las 8.30 con media hora de tolerancia, y estará reservado para los jugadores de la categoría C 55 años. Se espera como siempre un fin de semana con muchos goles, y emociones en partidos que se presagian muy interesantes, por la calidad y paridad de los conjuntos que forman parte de esta liga competitiva santiagueña. Hay pronóstico reservado para el fin de semana. Programa Este es el programa completo de partidos para este domingo. En cancha de Santa Lucía: Central Córdoba vs. Ateneo San Roque. En cancha de Estudiantes: Veteranos de Estudiantes vs. Nueva Estrella Norte. En cancha de Triángulo: Estrella del Norte vs. Carrizo Bombas de Agua. En cancha de Triángulo: El Triángulo vs. Molinari C 55. En cancha de Polideportivo de Luz y Fuerza: Luz y Fuerza vs. Gus/Mar. En cancha de Calle 14: KM 49 ropa Informal vs. Tapicería Perú. En cancha de Mosconi: Trigoria vs. Reparaciones Ismael Díaz y Santa Lucía (triangular). Y en cancha de París: Simusa vs. Óptica Bella Vista.