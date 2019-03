Se conocerá hoy al campeón del certamen Glorias del Club Talleres

Hoy 21:47 - CHOYA (C) Hoy se conocerá al campeón del torneo 100 años de Talleres. En el estadio del Parque Deportivo Recreativo Municipal Florencia Genesir de Frías se desarrolará hoy la final del certamen de Gloria del Club Talleres de la “Ciudad de la Amistad”. Esto es coordinado por la Liga de las Instituciones, quienes en un gran esfuerzo ponen en juego este destacado certamen que reÚne a grandes ex jugadores de diferentes clubes de la “Ciudad de la Amistad”. Programa Para esta ocasión, la dirigencia de la Liga de Las Instituciones dispuso el siguiente programa de partidos para la fecha de la jornada de hoy. Cabe recordar que el desarrollo de los partidos se iniciará a partir de las 21 y éste será el detalle completo previsto. Loma Negra vs. Escuela Técnica (3º puesto zona Bronce ). Luego será la final de la Copa Plata entre los equipos de La Bio e Instituto Tráfico de Frías. La principal propuesta será sin dudas lo que ocurra en la gran final por la Copa Oro con el choque de Obras Pública y Sindicato de Panaderos. El cierre tendrá la coronación del campeón y jugadores más destacados de la presente temporada liguera de la ciudad de Frías. Se espera una nutrida asistencia debido al desarrollo de juegos decisivos para varias instituciones.