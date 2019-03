Un paramédico quedó detenido por agredir a su padre y a un tío

Hoy 22:44 -

La Justicia friense decidió convertir la aprehensión en detención de un hombre de 39 años, a quien se lo responsabiliza de cometer el delito de lesiones leves calificadas en contra de su padre y de lesiones leves a su tío.

Según la denuncia de la víctima, un hombre mayor de 71 años de edad, el pasado domingo alrededor de las 20.30 se encontraba conversando con su hermano en la vereda de su casa, en el barrio 24 de Septiembre en la ciudad de Frías. En un momento dado llegó su hijo, que es paramédico y empezó a reclamarle por unos problemas del automóvil.

Luego del diálogo, se desató la violencia. Primeramente, el hombre le dio una patada a su tío a la altura de las costillas y lo arrojó al piso; luego hizo lo mismo con su padre, y quedaron los dos hombres mayores tendidos en el piso con lesiones en las extremidades a causa de las patadas y la caída.

Durante la audiencia, la fiscal auxiliar, Dra. Macarena Vildoza Silva, manifestó que cuenta en su legajo con la denuncia de las víctimas, el informe policial y los certificados médicos. Por lo tanto, debe avanzar con la investigación penal preparatoria en cuanto al informe psicológico, un relevamiento vecinal y declaraciones testimoniales, entre otros elementos de prueba.

Asimismo, solicitó la conversión de la aprehensión en detención, a los fines de que el imputado no entorpezca la investigación que se lleva adelante en la causa. Por su parte, la defensa particular del imputado no se opuso a la medida solicitada por la Fiscalía. Finalmente, la jueza de Control y Garantías, Dra. Susana Santillán, luego de escuchar a las partes, ordenó la conversión de la aprehensión en detención del imputado.