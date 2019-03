Claudia de Zamora se adhirió al Día Mundial del Síndrome de Down

-

La diputada nacional Claudia Ledesma Abdala de Zamora se adhirió al Día Mundial del Síndrome de Down y para ello lo hizo a través de las redes sociales.

Cada año, el Día Mundial del Síndrome de Down se focaliza en un tema. En 2019, el lema es "No dejar a nadie atrás", cuyo objetivo es que "todas las personas con síndrome de Down deben tener la oportunidad de disfrutar de vidas plenas, tanto en igualdad de condiciones con las demás, como en el resto de aspectos de la sociedad".