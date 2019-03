“Hay que remar un poco más, sin llorarla”, pidió Macri

Hoy 00:10 -

El presidente Mauricio Macri dijo que la Argentina tuvo muchos años “de tirar gigantescas oportunidades por la ventana”. Consideró que es “inaguantable” volver a escuchar a “los que vienen a proponer ese maravilloso atajo, esa solución mágica que nos desliga de trepar la montaña” para mejorar la macroeconomía y lograr el desarrollo del país, durante su discurso en la reunión de gabinete ampliado en el Centro Cultural Kirchner.

“A los predicadores de la resignación y el escepticismo les digo que no es verdad que los argentinos estemos condenados a persistir en la agresión y el aislamiento”, sostuvo el jefe de Estado. “Siempre me calentó la mentira. Y volver a escuchar a los que vienen a proponer ese maravilloso atajo, esa solución mágica que nos desliga de trepar la montaña -con orgullo y con esfuerzo- es inaguantable, no lo puedo soportar más”, expresó Macri.

“Son muchos años de haber frustrado generaciones, de tirar gigantescas oportunidades por la ventana”, continuó. Sostuvo que siempre escucha en los últimos meses que el país “se arregla creciendo. ¿Quién no quiere crecer?. Pero para crecer tenemos que hacer las cosas de fondo, estructurales, de base, que nos permiten crecer, es elemental”, explicó Macri. Macri dijo después que aunque estaba “un poquito enojado” por estas situaciones, también estaba “muy esperanzado” porque muchas cosas habían cambiado en los tres años de su gestión.

“Todo lo que estamos haciendo no es en vano”, lo sintetizó. “No es verdad que estamos condenados al fracaso persistente o que no podemos cambiar la historia”, apuntó el Presidente. El mandatario valoró los “récord de incautaciones de cocaína, marihuana, pastillas y más de 60 mil detenido por el narcotráfico”. “De a poco vamos logrando que los jueces se hagan parte de esta necesidad de hacerle sentir a cada argentinos que todos estamos cuidando por la tranquilidad de su familia”, dijo Macri.

También se refirió a la economía, donde mencionó “los problemas de recesión, la tasa de interés, todas estas cosas que estamos tratando de dejar atrás en base a persistir en la misma línea, sin cambiar las reglas de juego, pero sostener este esfuerzo hacia el ordenamiento”. Finalmente les pidió a los funcionarios de Cambiemos “hacerse cargo del liderazgo” que ejercen y “poner el hombro y remar”, porque de la situación que “se heredó no se sale de un día para otro”, al ratificar el modelo de gestión iniciado en 2015.

Ante más de mil funcionarios, especialmente de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, Macri los llamó a ser “transmisores” de la convicción de que este es el “camino correcto”, y “remarla un poco más, sin llorarla”.