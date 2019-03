Holanda mostró su poderío ofensivo frente a Bielorrusia

Hoy 00:23 -

Holanda dio un sólido primer paso en las Eliminatorias para la Eurocopa 2020, al golear ayer como local en Rotterdam a Bielorrusia por 4 a 0, por el Grupo C. Por la misma zona, Irlanda del Norte se impuso también de local a Estonia por 2 a 0 y tuvo fecha libre Alemania, que busca recuperarse luego de la eliminación en primera rueda en el pasado Mundial de Rusia 2018. Por su parte, el actual subcampeón del mundo, Croacia, superó a Azerbaiyán por 2 a 1; y el campeón, Francia, debutará hoy visitando a Moldavia. Grupo C: Holanda 4, Bielorrusia 0 e Irlanda del Norte 2, Estonia 0. Libre: Alemania. Grupo E: Croacia 2, Azerbaiyán 1 y Eslovaquia 2, Hungría 0.

Libre: Gales. Grupo G: Austria 0, Polonia 1; Macedonia del Norte 3, Letonia 1 e Israel 1, Eslovenia 1. Grupo I: Kazajistán 3, Escocia 0; Chipre 5, San Marino 0 y Bélgica 3, Rusia 1. Para hoy Grupo A: Bulgaria vs. Montenegro, Inglaterra vs. República Checa. Libre: Kosovo. Grupo B: Portugal vs. Ucrania y Luxemburgo vs. Lituania. Libre: Serbia. Grupo H: Albania vs. Turquía, Andorra vs. Islandia y Moldavia vs. Francia. Mañana Grupo D: Georgia vs. Suiza y Gibraltar vs. Irlanda. Libre: Dinamarca. Grupo F: Malta vs. Islas Feroe, Suecia vs. Rumania y España vs. Noruega. Grupo J: Bosnia vs. Armenia, Italia vs. Finlandia y Liechtenstein vs. Grecia.

Los dos primeros de cada zona eliminatoria pasarán a la fase de grupos del certamen y los cuatro restantes saldrán de la Liga de las Naciones de la UEFA. La Eurocopa 2020 se jugará en 12 ciudades diferentes del continente: Copenhague (Dinamarca), Bucarest (Rumania), Amsterdam (Holanda), Dublin (Irlanda), Bilbao (España), Budapest (Hungría), Glasgow (Escocia), Munich (Alemania), Bakú (Azerbaiyán), San Petersburgo (Rusia), Roma (Italia) y Londres (Inglaterra), sede esta última que recibirá las semifinales y la final.