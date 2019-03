Jorge Lorenzo se comparó con Messi

Hoy 00:32 -

Jorge Lorenzo concedió una extensa entrevista en la que habló de todo un poco, e inclusive dijo que tener a Márquez y a él en Honda es como juntar a Ronaldo y a Messi en el mismo equipo”.

El de Palma busca un paralelismo a nivel de actor o papel en una película para su vida. “Yo me definiría más como el personaje rebelde, como un James Dean o como alguien rebelde que no se deja guiar por las reglas y hace lo que cree que le conviene o le apetece en cada momento. (...) Mi vida en ciertos aspectos ha sido dura, mi padre ha sido duro conmigo y, en cierto modo, profesionalmente le debo todo a esa dureza”, valora. Jorge hace una comparación entre su familia y la de Márquez. Y valora a Chicho, su progenitor.

“No todo es tan malo o tan bueno como parece desde fuera (...) No estoy diciendo ni que mi familia sea mejor de lo que parece ni que la de Márquez sea peor de lo que parece, estoy diciendo que en general si no conoces los entresijos de cada familia no puedes opinar. Escuadra El pentacampeón, por último, habla de su nueva escuadra, el Repsol Honda y de correr al lado de un heptacampeón.

“Entre Marc y yo podrían saltar chispas, de hecho, es algo que puede acarrear la competición y es normal. Como dijo Ezpeleta hace unos días, Marc y yo tenemos por fuerza que ser amigos; él tiene sus amigos, yo tengo los míos y competimos en un deporte individual.

Compartimos garaje y parte del equipo, e intentaremos compartir información para que el equipo sea más potente. Pero al final, cuando nos bajamos la visera, no deja de ser un deporte individual y yo quiero batir a los 22 que corren contra mí, incluido mi compañero de equipo (...) Pero, en general, el 90 por ciento de lo que puede aportar la unión Lorenzo/ Márquez son cosas positivas, dos pilotos que son de lo mejor de la parrilla. Los mundiales de la última década han sido Lorenzo/ Márquez. Es como juntar a Ronaldo y a Messi en el mismo equipo”, dijo.