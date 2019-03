Hay preocupación en jardines de infantes por los chicos que sufren por la aparición de “Momo”

Hoy 00:38 -

El fantasmal fenómeno de “Momo challenge” que hace un tiempo comenzó también a aparecer en videos infantiles, empezó a dejar secuelas en niños santiagueños. Al menos desde dos jardines de infantes revelaron a EL LIBERAL que tienen chicos que se encuentran muy afectados por haber sufrido la experiencia de que este personaje se les apareciera mientras miraban dibujos animados en el celular.

El tema incluso fue analizado en el ámbito educativo y familiar, ante la necesidad de brindar una salida conjunta para que los niños superen la situación. “Creo que cada jardín debería tener sus talleres para poder enfrentar estas cuestiones que se dan hoy en día, porque con lo que se estudia en la carrera no es suficiente, y se necesita de actualizaciones permanentes para ver cómo se trabaja con el niño en este tipo de situaciones conflictivas que pasan”, analizó la licenciada en psicología Rosario Sanguedolce en diálogo con EL LIBERAL. Analizó la profesional que “es como cuando a un niño se le cuenta una película de terror o se le hace ver sin que entienda, queda con estas imágenes fantasmáticas.

El punto es que este personaje los incita a hacer cosas feas, o de querer lastimar a los padres, y en eso hay que hacer hincapié en que se debe enseñar al niño que todo eso que él no conoce, que viene de un extraño no tiene que tenerlo en cuenta”.

Qué hacer

“Los padres deberían dar las indicaciones que recomendamos siempre: no hables con extraños; no le hagas caso ni sigas a los extraños. Es ponerlos en alerta de que el extraño puede hacer daño y entonces mejor no hablar ni interactuar con ellos. Lo mismo pasa en la red, este personaje aparece de repente y es extraño para el niño, no es un dibujito que él conoce y que le es familiar, desde ese punto de vista hay que reforzar lo que siempre se le ha dicho al niño”, amplió.

Enfatizó que, más que nada, “los papás deben regular qué hacen sus niños en las redes sociales; regular el acceso, porque si eso es desregulado, lamentablemente exponemos a nuestros niños a este tipo de situaciones, no solamente porque aparezca este personaje peligroso, sino porque tampoco facilita que el niño pueda estimular su creatividad, su imaginación”.

“El juego que es fundamental en el niño, el interactuar es de fundamental importancia para su desarrollo psíquico, y cuando nosotros los vemos a los niños muy plegados a las redes, entonces lamentablemente todo lo que se debe desarrollar en la psiquis no se desarrolla, sumado a eso, el peligro que hay cuando aparecen este tipo de cuestiones”, amplió la licenciada Sanguedolce.

Consideró que a los chicos afectados “hay que verlos caso por caso, si es algo que les ha quedado grabado y se extiende en el tiempo, si se transforman en pesadilla, en temores recurrentes, se puede ver si el niño que ha adquirido cierta independencia por ahí sufre un retroceso, no quiere ir a la pieza solo, no quiere dormir solo, entonces hay algo que ha pasado en el desarrollo del niño que hace que retroceda”.