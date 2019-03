De no creer: Con una cámara descubrió que un pequeño ratón ordenaba su taller

Hoy 08:27 - El británico Stephen Mckears, de 72 años, notó hace un mes que los objetos que guardaba en el taller de su casa en la localidad inglesa de Severn Beach empezaron a cambiar de sitio sin que nadie los moviera. El electricista jubilado primero se fijó en la aparición de clips de plástico en un viejo envase de helado lleno de semillas que les da a comer a los pájaros. Pero cada noche se acumulaban más objetos.

Mckears ya empezó a cuestionar su estado mental y vació el contenedor, esparciendo las semillas y tornillos por el cobertizo. Sin embargo, al día siguiente lo encontraba todo en orden. Durante semanas, el británico hallaba grandes tuercas, pernos, cables de plástico y nueces recogidos con esmero. Los objetos más pesados fueron una fijación de plástico en el extremo de una manguera y la cadena de un taladro eléctrico.

Con ayuda de su vecino, Mckears instaló una cámara para despejar o confirmar sus dudas acerca de su salud mental. "Pensé que me estaba volviendo loco", comentó el hombre en declaraciones recogidas por The Daily Mail. Al ver la grabación, los hombres para su asombro descubrieron que el 'fantasma' era un ratón, que cada noche tomaba las riendas del cobertizo con sus propias patitas.

El animal empezó aquel día a ejercer su labor a la medianoche y terminó la limpieza a las 2:30. "He visto a un ratón moviendo objetos para hacer un nido, pero nunca objetos metálicos. Es bastante sorprendente", admitó Mckears, quien confirma que el ratón de su cobertizo aún sigue poniendo orden cada noche. "Lo llamo Ratón Brexit porque está haciendo acopio para el Brexit", detalló.