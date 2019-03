Tras la confirmación del 24 de marzo, ¿cuáles son los siguientes feriados inamovibles?

Hoy 08:37 - Tal como adelantó El Liberal, el próximo domingo 24 de marzo es inamovible por lo que el 25 será un día laborable como cualquier otro.

Sin embargo, los santiagueños no deben desilusionarse, ya que abril llegará con dos feriados inamovibles que pueden ser aprovechados para realizar algún viaje corto.

Según el cronograma de Feriados Nacionales publicado por el Ministerio de Gobierno y Justicia, los próximos feriados inamovibles (además del domingo 24 de marzo) son el martes 2 de abril y el viernes 19 de abril.

Este domingo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Por su parte, el segundo día de abril es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Creado por la ley 25.370 de noviembre de 2000, desde junio de 2006 es un feriado nacional inamovible. A pesar que esta conmemoración cae martes, el 1 de abril no es "feriado puente", o como lo denominó el actual Gobierno: "día no laborable".

Por último, el viernes 19 de abril corresponde este año a la fiesta religiosa de Viernes Santo. Hay que recordar que el jueves 18 no es feriado sino Día No Laborable y que no se cumplen funciones en los lugares estatales. Y con respecto al domingo 21 de abril, Celebración de las Pascuas, hay que recordar que no entra en el calendario de feriados.