Con un nuevo libro llega la secuela de Bird Box

Hoy 08:41 -

Josh Malerman, autor de la novela de 2014 que inspiró la popular película de Netflix, Bird Box, que fue protagonizada por Sandra Bullock, confirmó a la revista Esquire que está escribiendo una secuela. El nuevo libro se llama Malorie y será publicado el 1 de octubre.

En el mundo de Bird Box, criaturas misteriosas vuelven locas a toda persona que las contempla, llevando al personaje interpretado por Sandra Bullock a tener que criar a dos niños con el mandato de que no pueden salir de casa sin cubrirse los ojos.

Pero no esperes que la historia se centre en las normas de seguridad de Malorie para sus hijos. Como sugiere el título, la historia girará en torno de ella.

"Por mucho que me interesan Niño y Niña -- en el libro y película no tienen nombre --, esta no es su historia", contó Malerman a Esquire. "El mundo de Bird Box es la historia de Malorie y quería saber más sobre ella. Quería llegar a conocerla mucho mejor".

La pequeña familia parece haber encontrado un santuario en una antigua escuela para discapacitados visuales al final de la novela y de la película, pero, seamos sinceros, es una situación que no puede sostenerse en el tiempo.

Todavía no hay confirmación acerca de si esta secuela literaria será adaptada a una película, aunque con el éxito de la primera película, se espera que Netflix no demore en encarar su segunda parte.

