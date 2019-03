Furor por el primer tráiler de la nueva película de Leonardo Di Cario y Brad Pitt

Hoy 08:51 -

La nueva película que protagoniza Leonardo Di Caprio y Brad Pitt estreno su primer avance y es furor entre los usuarios de YouTube. "Once Upon a Time in Hollywood" ("Había una vez en Hollywood", en español) , es la nueva película de Quentín Tarantino que se podrá ver a partir del 26 de julio.

En el film DiCaprio interpreta a Rick Dalton, una ex estrella de westerns, mientras que Brad hace de Cliff Booth, su doble. El film, además, cuenta con la actuación de Margor Robbie como Sharon Tate, la actriz que fue asesinada por Charles Manson - uno de los mayores homicidas de la historia -en su residencia en Los Ángeles, cuando estaba embarazada de ocho meses.

