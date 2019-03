Hugo Moyano cruzó a Mauricio Macri: “No tiene chances de ser reelecto”

Hoy 11:35 -

Con frases estridentes como: "no tiene chances de ser reelecto" y "estará caliente de él, si es el que más miente", el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, salió al cruce del presidente Mauricio Macri.

En diálogo con radio La Red, ex líder de la CGT habló de todo y dejó frases como estas:

"Hace unos meses dije que 'como venía la cosa, el ex presidente (Fernando) de la Rúa pasaba a ser un estadista' y creo que no me estoy equivocando. Mentiras son las que le dicen a él. Es incomprensible que una persona que tiene una responsabilidad de este tipo diga cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Macri no tiene capacidad de tomar decisiones".

"Lamentablemente los que deciden son los del FMI, que lo mandan a hacer lo que ellos tienen como objetivo".

"En un acto de grandeza debería darse cuenta de que no está en condiciones de conducir un país".

"No tiene ninguna posibilidad de acceder a un nuevo mandato. Si tuviera un poquito de sentido común y se diera cuenta de que lo que hizo es todo lo contrario a lo que dijo y que perjudicó al país vería que la gente está completamente angustiada. Yo hablo todos los días con los trabajadores".

"La situación es cada vez más lamentable y preocupante. Los datos están a la vista. Hay cada vez más desocupación, más suspensiones, temor a perder el trabajo. El salario no alcanza... es dramático".

"Nunca lo apoyé. Tuve una relación normal como la que se tiene entre un hombre que conduce la Ciudad y una persona de la cual dependen muchos trabajadores".

"Hay gente que está reclamando medidas mucho más firmes, porque evidentemente el Gobierno ha hecho oídos sordos. Tiene que haber alguna respuesta a los reclamos porque están diciendo todo lo contrario a lo que pasa. Puras mentiras. Cada vez estamos peor".

"El sólo hecho de que no quiera participar de unas PASO lo diferencia del resto. La oposición en serio, del peronismo y los sectores sociales, debe demostrar que el que gana conduce y el que pierde acompaña. En este caso parece que (Lavagna) no quisiera acompañar. Y esto no cae bien".