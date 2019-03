La conductora de “Caso Cerrado” reveló su lucha contra el cáncer de mama

Hoy 20:48 -

L a conductora del exitoso reality “Caso Cerrado”, Ana María Polo, aprovechó su popularidad y la de su programa para sembrar conciencia sobre la necesidad de los chequeos a los que deben someterse las mujeres a partir de determinada edad.

Y habló desde la experiencia que transitó cuando los médicos le detectaron una masa en su seno izquierdo. A raíz de este nuevo hallazgo (en el 2003 le habían diagnosticado cáncer en su seno derecho) la “Doctora Polo” compartió con sus miles de seguidores, un video a través de Youtube. Hace 16 años, para enfrentar el cáncer de mama, en uno de sus pechos, Ana María decidió practicarse una mastectomía para descartar cualquier posible retorno de la enfermedad.

Sin embargo, ésta volvió a aparecer hace unos días, sembrando otra vez la angustia, cuando en uno de sus controles habituales, los médicos descubrieron una “masa sospechosa” en su seno izquierdo, según contó Polo en su video. “Estaba en un estado que no les puedo ni explicar, muertecita de miedo”, relató en su canal de YouTube. Y agregó: “Me hago mi mamografía rutinaria el 1 de marzo y me sale que tengo una masa en el seno izquierdo. Los médicos me dijeron que era sospechosa y que me tenía que hacer una biopsia.

Como ustedes saben, yo padecí de cáncer de mama en el año 2003 y desde entonces nunca he tenido ninguna situación”. “Yo me hice una mastectomía radical del seno derecho, me quité los ovarios a los cuarenta y pico de años. Hice un sinnúmero de cosas para mantener el estado más positivo de salud, sin tener focos donde se pudiera presentar el cáncer en otras partes del cuerpo.

Habiendo pasado por esta trayectoria, realmente sentí un miedo inmenso”, continuó detallando su cuadro de salud. “No obstante me dije ‘si es cáncer lo tendré que enfrentar, igualito como lo enfrenté la vez pasada, con la misma valentía’, pero con un poquito más de años”, remarcó. Y explicó los motivos por los que se animó a hablarles a sus seguidores sobre su lucha contra el cáncer.

“Cuento esto por una razón: son muy importantes los chequeos. Yo me toco todas las semanas y nunca me hubiera encontrado esa pequeña masa, hay que hacerse los exámenes”, recomendó. Después llevó tranquilidad al confirmar que los resultados de la biopsia determinaron que se trataba de un tumor benigno.