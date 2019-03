VIDEO | Scaloni: "No es una cuestión de sistema, sí de actitud"

Hoy 21:04 -

Luego de la derrota por 3 a 1 ante Venezuela en el primer partido de la ventana Fifa de dos amistosos, el entrenador argentino Lionel Scaloni habló con TyC Sports y explicó cómo vio el partido.

"Lógicamente este es un retroceso, pero nos va a servir mucho para lo que viene. Hay que saber que no es fácil, el rival también juega. Seguramente hay cosas para corregir, pero mejor que pasen ahora. Esperamos jugar mucho mejor y, sobre todo, entender mucho más el juego, que creo que hoy no lo entendimos", arrancó diciendo.

Con respecto al sistema con el que arrancó y que cambió en el complemento, expresó: "Viendo los goles, la línea de 3, 4 o 5 no tiene nada que ver. El primer gol es una pelota donde no hay presión y el rival la puede poner donde quiera. Teníamos más jugadores para marcar pero nos hicieron el gol igual, entonces no es una cuestión de sistema, sí es una cuestión de actitud, de saber en todo momento qué tenemos que hacer", aseveró.

Con respecto al regreso de Messi dijo que "es muy raro que no lleve el peso del partido, y lo ha hecho. Son los demás los que tienen que dar más. Intentaremos eso. En el segundo tiempo se sintió más cómodo y el equipo también, por una cuestión lógica que era afrontar el resultado", cerró.