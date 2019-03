Pergolini no le aconseja a Tinelli meterse en política

Hoy 21:00 -

“Es una persona muy especial. Es un tipo que le gusta gestionar. Le gusta estar. Pero no es el momento para él. Salió muy dañado con el 38 a 38 de la AFA, y no es tan sencillo...”. De esa manera se refirió Mario Pergolini a las aspiraciones políticas de Marcelo Tinelli, y agregó: “Es una persona capaz, pero por su experiencia empresarial no alcanza”.

Además, durante la entrevista radial con “El Espectador”, Pergolini echó por tierra el mito de la eterna enemistad. “Nos pasa que almorzamos y lo hacemos a escondidas”, admitió Mario, entre risas. Por otra parte, Pergolini se refirió a los cambios en los hábitos de consumo audiovisual: “Antes se pensaba que la primera pantalla era la que veíamos en la televisión, integrando cualquier sistema de cable.

Hoy en día la primera pantalla es el celular y de ahí disparamos, incluso lo que queremos ver en la otra pantalla más grande”, reflexionó, y aportó más datos. “Casi el 60% que ve contenidos on demand, lo hace desde un teléfono. Ha cambiado mucho la forma de apreciar”, remarcó. Y sumó: “En Argentina matamos antes a la televisión de lo que teníamos que haberlo hecho. Decimos: ‘No hacemos más nada, porque no hay público para verlo’. Al suponer esto, la gente va abandonando el medio”.