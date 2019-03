FÚNEBRES | 23 de marzo de 2019

Hoy 23:11 -

FALLECIMIENTOS

- Leonisa de Jesús

- Susana Ruiz

- Clementina Gloria Díaz (La Banda)

- Carlos Alberto Pernigotti

- Miguel Arcángel Chazarreta

- Reyna Isabel Herrera

- Adelina del Rosario González

- Dora Elvia Moyano de Lares

- Felipe Cáceres

- Álvaro Agustín Vidal

Sepelios Participaciones

CACERES, FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/19|. Sus hermanos Cachi, Ale, Sergio, Maria y los mellizos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio del Dean SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CARO DE CHAPARRO, MARÍA MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Sus hijos: Mercedes, Elena, Alejandro y Pablo, sus nietas: Doris y Virginia, part. su fallec. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cement. La Piedad. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CHAZARRETA, MIGUEL ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su esposa Antonia, sus hijos María de los Ángeles, Belén, Jorge, Maximiliano, Magalí, Maia, Diego y Nolasco participan con profundo dolor su partida y rogamos oraciones en su querida memoria.

CHAZARRETA, MIGUEL ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Su esposa Antonina Pinto, sus hijos Maria, Belen, Jorge, Maxi, Magali, Maia, Diego y Nolasco participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P L Gallo 340 (SV)HAMBURGO CÍA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CHAZARRETA, MIGUEL ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. "Querido hijo, descansa en paz". Su madre Catalina, sus hermanos Alberto, Magalí, Juan José y sus respectivas flias. participan su partida a la casa del Señor y sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs.en el cementerio Parque de la Paz.

CHAZARRETA, MIGUEL ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Su hermano Juan José, su esposa Graciela y sus sobrinos Nadia, Noelia, Milagros y Juan Jose (h) participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

CHAZARRETA, MIGUEL ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su sobrina Alejandra, su esposo Fernando y sus hijos Valentín, Luján y Franco, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Parque de la Paz a las 9 hs.

CHAZARRETA, MIGUEL ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su cuñada Rosy. Sus sobrinas Lorena (a), Natalia (a) y Pedro Martín participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

CHAZARRETA, MIGUEL ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Carlos Ledesma, su esposa Norma Pinto y sus hijos Gabriel y flia., Fernando y flia., Fernanda y flia., Melisa y flia., y Ramiro Ledesma participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, MIGUEL ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Dora Ledesma, sus hijos Marcelo y Mariela, Fernando, sus nietos Sebastián y Paula, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, MIGUEL ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Descansa en paz. Sus cuñados René Pinto y flia., Lorenza LLanos y flia., Norma Pinto y flia., Isabel Pinto y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, MIGUEL ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Su cuñado Carlos Felipe Galcontas y sus sobrinos Gabriela, Alejandra, Carlos, Andrea y Celeste, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, MIGUEL ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Los hermanos Suarez; Buby, Tito, Chochi, Nené y Gladys, con gran pesar despiden al amigo. Rogamos oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, MIGUEL ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Que el Señor te colme de bendiciones y te de el descanso eterno ". Su cuñado René Nemecio Ponto, su esposa María Elena LLanos, sobrinos David, René y Alexis Pinto, acompañan a Antonia y flia. en tan duro momento, ruegan oraciones en su memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

CHAZARRETA, MIGUEL ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Tota Filippa, Mabel Vittar, Tita Figueroa, Monina Ibáñez, Geka Kuchudis, Nené Suárez, Ana Ledesma, Soledad Lombardi, Naty Gómez y Conce Lamelas, acompañamos a nuestra amiga Magaly en estos momentos de dolor ante la pérdida de su hermano. Elevamos oraciones por la paz de su alma y por la cristina resignación de su flia.

DANNA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunqe esté muerto, vivirá". Su madre Elva (Guly) Savy, sus hermanos Fernando, Roberto, Diego y Martín Danna, sus hnas. pol. Marcela, Analía y Verónica, sus sobrinos Majo, Andrea, Mariana, Martín, Sofía, Luciana, Cecilia, Nacho, Angie, Facundo, Luka, Mateo, Jeremías, Bautista, Luján, Luisina y Blas participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

DANNA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. "Tío Ale, llevo atesorado en mi corazón, recuerdos hermosos de mi infancia a tu lado, que brille para ti la luz que no tiene fin por toda la eternidad, amén". Su sobrina María José Danna, su esposo Diego Eleán, sus hijos Lautaro, Lara y Renata Eleán piden una oración por tu alma y por tu familia.

DANNA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Chichi de Salomón, sus hijos Aruco, Teresita, Martín y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, abrazando a Estela y flia en este momento.

DANNA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. José Cortés, Tere Salomón y su hijo José Luis participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Alejandro. Rogando a nuestro Señor le de consuelo a Silvia e hijos. Descansa en paz.

DANNA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Analía Mercedes Arce y Carlos Enrique Soria, junto a sus hijos Mercedes, Gonzalo, Paula y Joaquín participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en estos momentos de dolor.

DANNA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. María Alejandra Gallardo y Luis María Gallardo participan con dolor el fallecimiento de su amigo, acompañan a su esposa Silvia y sus hijos rogando al Altísimo pronta resignación.

DANNA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Descansa en paz amigo querido. Leandro Arce y familia participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a Silvia, Guillermina, Lorenzo y Delfina en tan difícil momento

DANNA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Descansa en paz amigo querido. Tus amigos del Inmigrantes familia de la vida que formamos participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a Silvia, Guillermina, Lorenzo y Delfina en tan difícil momento. Ruegan oraciones.

DANNA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. "Como el árbol, hunde tus raíces en la tierra de tu dolor para levantar hacia el cielo las ramas de tu esperanza". (R.J. Trossero). Elsy Carmona participa el fallecimiento del querido "Ale". Eleva oraciones para que reconforten a su familia en este doloroso momento.

DANNA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Juan Carlos Olivares, María Teresa Carrasco, Sebastián, Mariano, Martín y Juan Pablo acompañan a Silvia y sus hijos ante la irreparable pérdida de una bellísima persona. ¡Adiós Ale, ya descansas junto al Señor! Se ruegan oraciones en su memoria.

DANNA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Negrita Rodríguez de Maldonado, sus hijas Marilena, Ricardo y familia participan con profunda tristeza el fallecimiento del querido Ale, persona trabajadora y luchadora. Acompañamos con cariño a su esposa Silvia, sus hijos y a toda la familia. Rogamos oraciones en su memoria.

DANNA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Señor recíbelo en tus brazos y cólmalo de bendiciones ". Sus amigos Silvia Abdala y Rheque Carrizo, sus hijos Claudia y flia., Silvina y flia., Alejandra y flia., y Matias Carrizo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DANNA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Jorge Donis, su esposa Mónica, hijos Facundo, Augusto y Guillermina, participan con profundo dolor la pérdida de su amigo Ale. Elevan oraciones en su memoria.

DANNA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. La Escuela de Futbol Jorge Donis, y Profesores, participan con dolor la pérdida del Papá de su ex Alumnos Lorenzo. Elevan oraciones en su memoria.

DANNA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Señor ya está ante tí, haz que brille para el la luz que no tiene fin " Félix Ochoa, su esposa Anita Sosa, sus hijos Daniel, Mario, Gustavo y Alejandra con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DANNA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Juan Roberto Montoto, Elizabeth Canllo de Montoto y familia, participan con dolor su partida el Reino Celestial y ruegan al Señor darles cristiana resignación a su querida familia. Ruegan oraciones en su memoria.

DANNA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Tito Suarez, sus hijas Analia, Mónica y Mariana con sus respectivas flias., despiden con hondo pesar y dolor al apreciado y querido Amigo Ale. Rogamos oraciones en su memoria.

DANNA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Ale querido, te despido con profunda tristeza. Fuiste un gran vecino y excelente persona. Te vamos a extrañar muy mucho en el barrio. Luis Alberto Guantay participa con pesar el fallecimiento de Alejandro, y acompaña a su esposa Silvia e hijos, y a toda la estimada familia Salomón en este difícil momento de dolor.

DANNA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Raúl Fernández, su esposa Cristina, sus hijos Sergio y Raúl participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Ale y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

DANNA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Marcelo Daher, Maribé Aiquel de Daher y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Silvita y flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FRÍAS, LEONISA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Sus nietos Pedro,Vane,Willian,Caro,Daniela,bisnietos Cristian, Rocio, Nare, Tomi, Maite, hijo político Mabel. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Santa María Dpto. Capital SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

GONZÁLEZ,ADELINA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Su hija Cristina, Valle,Conrrado, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

HERRERA, REYNA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Su hijos Rocio, Verónica, Ariel, Ernesto, José, Gustavo, Navarrete h. políticos su hija política Maria, sobrinos Jorge , Adriana, Mónica, su cuñada Ana ,nietos Valentín Emiliano, sobrino nieto Mayra, Paula, Pamela Matias Benjamín, Melani, Sofia ,Ambar, Ignacio, Luis Diego. Sus restos serán inhumados hoy 15 horas en el cementerio la Piedad el cortejo partirá de calle plata 162 s/v SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE TEL 4219787.

HERRERA, REYNA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. "Ya descansa en la paz del Señor. El te cuidará y llevará a un hermosa llugar junto a tus seres queridos". Tus vecinos y amigos Beba, Clara, Sol, Tito, Sulma, Cecy, Romi, Alvaro y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados en cementerio La Piedad.

HERRERA, REYNA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. "No hay dudas que estás al lado del Señor y acompañamos a todos sus seres queridos con nuestro más profundo sentimiento". Lito y Marta y sus hijos Rita, Silvia y Nico Medina participan con profundo dolor su fallecimiento.

HERRERA, REYNA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Con dolor participa su fallecimiento su vecina Valle Juárez y flia. Que descanse en paz.

MOYANO DE LARES, DORA ELVIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Su hija: Silvia, su hijo pol.: Daniel, sus nietos: Natalia, Cristian, Nicolás y Lizandro, part. su fallec. Sus restos humanos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MOYANO DE LARES, DORA ELVIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Sus nietos Natalia, Cristian, Nicolás y Graciela; Lizandro y sus bisnietas Micaela, Pauli, Victoria y Ema participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MOYANO DE LARES, DORA ELVIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Sus primas Lady y Nedda Moyano Soria y su sobrino Hernán Melano Moyano, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por el eterno descanso de su alma.

MOYANO DE LARES, DORA ELVIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Sus sobrinos Guido Gabriel, María del Valle y Luis Enrique Sgoifo y familia participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos y nietos en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resureccción y cristiana resignación de la familia.

MOYANO DE LARES, DORA ELVIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Los amigos de su hija Silvia: Patrica Valdora, Ana Jiménez de Barraza, Hugo Silva, Susana Gómez, Mirta Luna, Chini Filippa y Alberto Charriol participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOYANO DE LARES, DORA ELVIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. La amiga de su hija Silvia, Patricia Valdora participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

MOYANO DE LARES, DORA ELVIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. No hay palabras de consuelo ante la pérdida de una madre. Eve Mercado, Josefina Peralta, Gladis Rocha y Sara García acompañan a su hija Silvia y familia en este doloroso momento.

MOYANO DE LARES, DORA ELVIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Señor tu hija ya esta ante ti, haz que brille para ella la luz eterna " Su hermana Titi y Celia la despiden con cariño y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz,

MOYANO DE LARES, DORA ELVIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Dr. Víctor Manuel Rotondo y Dra. María Fernanda Llugdar Amadey participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento de dolor. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

MOYANO DE LARES, DORA ELVIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Marta Lares, Dr. Julio César Llugdar, participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. con mucho cariño en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos lfueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PERNIGOTTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Su hermano Ricardo, su esposa Analía, sus hijos María Alejandra y Diego Pozzoli; María Laura y Federico Boglione, Alejo y Mercedes Hernández, Paulo y sus nietos te despedimos con mucho cariño y nos quedamos con los mejores recuerdos vividos. Descansa en paz.

PERNIGOTTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Sus sobrinos Maximiliano, Magdalena, Santiago, Eugenia, Mariano, Victorio y Félix Pernigotti y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

PERNIGOTTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Su sobrina María Laura Pernigotti y Federico Boglione, sus hijos Catalina y Federico participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERNIGOTTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Tata Montenegro Palacio, despide al "pariente" con mucho cariño y amor y acompaña a toda su familia. Que descanse en paz.

PERNIGOTTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Familia Ricardo Terán, Myriam O'Lery, sus hijos Pamela y Ale y Ricky y Vicky participan con mucho dolor el fallecimiento del hermano de su amigo "Pájaro" y acompañan a toda la flia. Ruegan oraciones en su memoria.

PERNIGOTTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Miguel Ángel Caputo, María Luisa Pernigotti, y sus hijos Lucia y Nicolás, Miguel y Nico participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su memoria.

PERNIGOTTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Clara López Pasquali de Araya, y sus hijos Maria Paula Araya y Claudio Arredondo, Enrique Araya y Milagros Ruiz, Maria del Rocio Araya y respectivas flias., despiden con dolor y acompañan a sus hijos, hnos, y sobrinos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PERNIGOTTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Cecilia I. López Pasquali, junto a sus hijos Marías, Leandro y Federico Balmaceda, despiden con mucha tristeza la querido Carlos, abrazamos a sus hijos, hnos y familia. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

PERNIGOTTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Sus amigos Manuel Silva, Zulema Danela, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PERNIGOTTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|.

Marcelo A. Espeche y Ana María Bruchmann acompañan a su familia en el dolor. Ofrecen oraciones en su memoria.

PERNIGOTTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|.

Marcelo Luis Espeche, María Angélica Mateo y Valentina Espeche acompañan con afecto a su familia. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

PERNIGOTTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Teresita Amadey, sus hijas Cecilia y Patricia Lagar y sus hijos políticos Cristian Acosta y Mario Feijóo (h) acompaña en el dolor a Ceci y familia. elevan oraciones por el descanso del alma de Carlos.

PERNIGOTTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Fernando y Carlos Barrio y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en este doloroso trance.

PERNIGOTTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Rafaela Siliguini, sus hijos Federico, Nicolás y Florencia Boglione, su hija política María Laura Pernigotti y nietos Catalina y Federico participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERNIGOTTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Ana Gómez, sus hijos Patricio, María Cecilia Pernigotti, H. pol., Carlos Amadei, hermano Ricardo part. su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PERNIGOTTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Adolfo Juárez Villegas y sus hijas Marta Lelia, María de los Ángeles, María Paula y María Florencia y nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PERNIGOTTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Julio Manuel Lugones, Ana María Espeche de Lugones, Catalina Lugones participan con mucho cariño y acompañan a Cecilia y Patricio rogando oraciones para el querido Carlos.

PERNIGOTTI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Marcelo Luis Espeche y María Angélica Mateo de Espeche, Valentina participan con profundo dolor y acompañan a Ceci y Patricio.

ROJAS, MANUEL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. El club Banco Provincia de Santiago del Estero participa con dolor el fallecimiento de su asociado y amigo. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, MANUEL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Compañeros de trabajo de su hijo Manuel participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Sus hijos Liliana, Froilan, María, Sara, Elba, Beatris, Reinaldo, Gerardo, Cecilia, h/ políticos, nietos, bisnietos y tataranietos y demas familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio el Zanjón SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

VIDAL, ÁLVARO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Sus padres Liliana Zelada y Héctor E.Vidal, sus hnos Andrea y Andrés, hnos políticos Duilio Porello y Viviana Salomón, hna del corazón Marta González y Emilio , su novia Valeria. Sus sobrinos Benjamín y Guillermina y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cemet. La Piedad. Casa de duelo Av. Rivadavia 323. S/V. EMPRESA SANTIAGO.

VIDAL, ÁLVARO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Sus hermanos Andrea Vidal y su cuñado Duilio Porello; Andrés Vidal y Viviana Salomón, sus sobrinos Benjamín y Guillermina participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su

VIDAL, ÁLVARO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Sus tíos José María Vidal , María Elean y sobrinos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VIDAL, ÁLVARO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Sus tíos Ángel Sayago y Gilda Vidal; primos Ángel, Andrés, Celsa, Augusto y sobrinos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VIDAL, ÁLVARO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Sus tíos Héctor Sánchez y Claudia Vidal; sus primos Ludmila y Airton participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VIDAL, ÁLVARO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Sus tíos Alfredo Vidal y Analia Montoya y primos Alfredo, Fabrizio y Fiorella participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

VIDAL, ÁLVARO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Sus tíos Teresa Zelada y Julio Carabajal; sus primos David y Cathy; Diego y Ariel; Austin, Dario, Sara y Pablito participan de su fallecimiento lamentando la perdida de tan querido familiar.

VIDAL, ÁLVARO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Sus tíos Teresa (Maqui); Bocha, Nena, Doris, Mario y Esther Zelada y con sus respectivas familias; y su amada novia Valeria Meloo participan en tan lamentable partida de nuestro amado Alvarito.

VIDAL, ÁLVARO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Sus amigos Victoria Coronel, Rodolfo Vazquez, Malena y Daniela Peralta participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VIDAL, ÁLVARO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Sus amigos flia Orona: Palmira, Susana, Alba, María José participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VIDAL, ÁLVARO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Sus amigos Enrique Alonso; flia Morini Alonso: Tito, Andrea, sus hijos César, Azul y Tomas participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

CAMILETTI, ROBERTO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/19|. "En el hogar quedó un inmenso vacío desde tu partida y aunque siempre le agradezco a Dios porque fuiste parte de nosotros. Te recordaremos siempre con mucho amor". Su madre Dora, su esposa Ester, sus hijos Silvia, Anabella e Ignacio, hijos políticos Diego y Fernando y sus nietos Matías, Luján, Micaela, Justina y Lautaro invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Santo Cristo, Bº Mosconi, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CHAZARRETA, MIRTHA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. "Gracias mamá y abuela... por entregrarnos tu incondicional amor, por velar nuestros sueños, por cuidar de nosotros, por escuchar nuestras inquietudes, por apoyarnos. Pero sobre todo, gracias por enseñarnos con tu ejemplo a ser fuertes, porque así pudimos acompañarte y cuidarte a los largo de esa dolorosa enfermedad que te separó de nuestro lado. Nuestros corazones lloran por tu ausencia desde el día que soltaste nuestras manos y partiste al cielo; hay tanto vacío en la casa... ¡Cuánto te extrañamos!" Tu hija Belén, hijo político Daniel y tus nietos Aylén, Isaías, y Delfina, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20,30 hs. en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento.

DÍAZ GALLO, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/18|. Sus hijos, hermanos y nietos invitan hoy a la misa en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20,30 hs. al cumplirse tres meses de su partida al Reino de los Cielos. Rogamos oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ DE PAZ, MARTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/14|. Dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo aquel vive y cree en Mí, aunque muera vivirá. Todo aquel que vive y cree en Mí, no morirá jamás. Su cónyuge supersiste Raúl, tus hijos Luisina, Virginia, Raulito nos reuniremos en la Catedral Basílica en la misa de las 20.30 hs. para rogar por su eterno descanso y brille para ella la luz que no tiene fin, al cumplirse 5 años de su feliz resurrección.

PAZ, ELDA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Es difícil no extrañarte por el vacio que dejaste. Te amamos infinitamente. Su esposo José Herrera, sus hijos José; Fabi, María José, Rosario y Belén; Ely y Marcos, y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santo Cristo, del Bº Mosconi con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

REY, MARGARITA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. "Cristo la llamo para recibirla en su Morada de luz y paz. Sus compañeras de la esc. de Manualidades participan con mucho dolor e invitamos a la misa de las 20.30 hs del día 23 de Marzo en Catedral Basílica: Elia de Ávila, Rosita de Juárez, Alicia de Carabajal, Alicia de Bejarano, Traya de Salomón, Nora Díaz, Luci de Apud, Evangelista de Cruz, Mirta Blanco, Graciela Vargás, Mariana de Roldán, Graciela Luna, Dora Villarreal, Ana Zalazar, Anita Sosa, Gladis Corvalan y Lelia López. Rogamos pronta resignación para toda su flia. Su compañero de la vida Julio Walter Ruiz.

RICARTE, JUAN RAMÓN GUIDO (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/18|. Su esposa Josefina Rodríguez, sus hijos Juan, Nadia y Nicolás; sus nietos Tizi, Benja y Kiara invitan a la misa que se oficiará el domingo 24 a las 8,30 en la iglesia Catedral, al cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

UNZAGA, ENRIQUE DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/17|. Su esposa Mercedes Lemos, sus hijos Cristina, Nina, Valeria y Cristian Unzaga, hijo pol. Lucas Pérez, y sus nietos invitan a la misa a realizarse hoy en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs. al cumplirse 2 años de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Hijo mío, te extraño, esto no me alcanza para calmar el dolor y vacío que quedo en mi alma con tu partida. Mi Rodri, quiero decirte desde lo más profundo de mi corazón que siempre te amé y te amaré, mientras tenga vida siempre serás recordado. Hijo querido hace siete años y tres meses que partiste a vivir sin mi solo le pido a Dios, que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus padres, Luis y Negry, sus hermanas Ale y Faby, su hija Zafi, su sobrino Rodri, su abu Pila, familiares y vecinos nos reunimos hoy a las 19 en tu gruta para recordar un mes más de tu partida física.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DÍAZ, CLEMENTINA GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Sus hijos Dario, Martín, Negra, Roxana, Néstor h. políticos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio la Misericordia el Cortejo partirá del Bº Menéndez La Banda SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATAS 162 TEL 4219787.

GIAILEOLA, NATALINO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Su hija María Inés Giaileola participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Eleva oraciones en su memoria.

GIAILEOLA, NATALINO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Sus hijos Inés, Andrés, Mónica, Pablo, hijos pol., nietos, bisnietos participan el fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GIAILEOLA, NATALINO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Su nieta Mariana Fernández, su nieto político Luciano Bustamante y sus bisnietos Agustina, Gerónimo y Leandro participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GIAILEOLA, NATALINO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Sus nietos Mariana, Gabriela, Franco, Belén, Esteban y Ana Fernández Giaileola participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GIAILEOLA, NATALINO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Gabriela Mena participa el fallecimiento del fallecimiento del padre de su amiga Ing. Mónica Giaileola. Ruega oraciones por su eterno descanso y que brille para el la luz que no tiene fin.

GIAILEOLA, NATALINO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Nena de Gubaira y sus hijos Antonio, Musha, Grillo, Loli, Constanza participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Ing. Mónica Giaileola. Ruegan una oración por su eterno descanso.

GIAILEOLA, NATALINO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. "Señor que brille para él la luz que no tiene fin". Los directivos y compañeros de presupuesto de su hijo Andrés Giaileola participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GIAILEOLA, NATALINO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Junta Ejecutiva, Presidente Ing. Agrim. Ramón E. Perez y personal participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Asesora Informática del CPIA Ing. Comp. Mónica Giaileola. Ruegan su eterno descanso y acompañan a sus familiares en tan dolorosa pérdida.

Invitación a Misa

LEDESMA DE BERNASCONI, NORMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/18|. "Quien pasó por nuestras vidas y dejó luz, ha de resplandecer en nuestras almas para toda la eternidad". Sus hijos Ricky y Nony, hijo político Hugo Rocha, nietos: Hernán, Sofía, Federico y Delfina, sus hermanos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20:30 en la Pquia. Santiago Apóstol al cumplirse diez meses de su fallecimiento. Elevan oraciones a su querida memoria.

PENÍDEZ, MARÍA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/16|. Su madre Audelina Iturre , sus hermanas Maria Josefina y Maria Rosalia e hijos Octavio y Maia Carolina Escalada Sobrinos e demas familiares Invitan a la misa a realizarse el sabado a las 20:30en la Iglesia Santiago Apostol.

REY, MARGARITA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. El que cree en mi aunque muera vivirá eternamente''. ''Cuidaste siempre del bienestar de tu familia''. Su hijo Gustavo Enrique Alderete, su hija política Noemi Morales, sus nietos Nelson y Mayra Alderete, sus hermanos Mirta Avelina Rey, Estell Nélida Rey, Rodolfo Jesús Rey, sus cuñados Margarita de Rey, Rafael Roldán y Edi Beatria Galván y sus sobrinos Hernán Roldán Rey y Sra., Ezequiel Roldan Rey, Ivana Cortez, María del Carmen Rey, Emir Llugdar, José Luis Rey, Marisol Rey, hnos. y su sobrina nieta Miranda Roldan, invitan a la misa el día Sábado 23/03/19, en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20:10 hs, al cumplirse 9 días de su desaparición física.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

BOSETTI, HUMBERTO ALDERICO (GUEGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/19|. "Quédate en nuestros recuerdos y en nuestras memorias, quédate allí, donde nadie te toque, donde cada vez que te busquemos podamos encontrarte". Su esposa Judi, sus hijos Luis, Yudith, Antonela, su nieto Francesco y h. pol. Marcelo invitan al responso que se oficiará hoy las 10.30 en el cementerio Jardín del Sol, con motivo de cumplirse un mes de su partida a la casa del Padre.

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

LEIVA, GREGORIO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Gracias papá por todo lo que me diste a hora tengo recuerdos maravillosos, hoy más que nunca te extrañare papá. Milva Leiva, Rubén, Ramiro, Ana María, Agustín, Natalia, Manu y Karina. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LEIVA, GREGORIO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no te olvidare, te fuiste y dejaste vacío enorme en nuestro corazón. Sonia Leiva, Félix Cruz, Rita Cruz, sus nietos Luis, Juan, Mario y mauro. Participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEIVA, GREGORIO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Me quedo ahora desolada, pero me abrazo a tu recuerdo, a tus palabras siempre bellas y esperanzadoras y a la promesa que te hice de recordarte eternamente, tu esposa Michi. Ruega oraciones en su querida memoria.

LEIVA, GREGORIO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Escuela Nº 389 Dr. Antenor Alvares, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la docente Milva Leiva.

LEIVA, GREGORIO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Médico, paramédicos y personal del Sanatorio 9 de Julio S.A participan con dolor el fallecimiento del padre de la supervisora Lic. Sonia Leiva. Ruegan oraciones en su memoria.

LEIVA, GREGORIO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Compañeros y amigos de Administración del Sanatorio 9 de Julio S.A de su hija Lic. Sonia Leiva: Sara, Ana, Luis, Adriana, Romina, Juanita, Claudia, Mabel y Teté participan con dolor su fallecimiento.

LEIVA, GREGORIO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. En tu partida al Reino Celestial, dejaste una estela imborrable de cariño, un ejemplo de vida, fortaleza y humildad. Siempre estarás en nuestros corazones, con esperanzas del reencuentro perpetuo. Su madrina Ramona Villalba de Jozami, sus hijos Cristina, Negra, Jota, Sandra, Mary, Abraham y sus respectivas flias participan con profundo dolor el fallecimiento y ruegan por el descanso eterno de su alma.

LEIVA, GREGORIO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida. Sus amigo Jota y Dorys Jozami y sus hijos Julio, Jalil participan con profundo dolor el fallecimiento y ruegan por el consuelo de la familia.

OLLER, BERNARDINA CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Sus hermanos políticos y sobrinos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Beltrán el cortejo partirá de independencia 189 s/v FERNANDEZ SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SILVERO, AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/19|. Sus hijos, nietos, hermanos y demás familiares participan con profundo dolor.

SORIA, SELVA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Sus hijos y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Antilo a las 9 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.