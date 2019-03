Las llamadas entre el “Cordobés” Vázquez y el colombiano develarán el móvil del crimen

Hoy 23:19 -

La investigación por el crimen del mecánico Gustavo Rubén Vázquez (49) avanza a pasos agigantados. Con el correr de las horas más detalles se conocen de la relación que tenía la víctima con el único imputado. Los fiscales de la causa esperan el resultado de las pericias telefónicas.

Las llamadas entre la víctima y su supuesto atacante serán claves para develar si el móvil del sangriento homicidio era la cuantiosa deuda del colombiano. Las conversaciones entre ellos dejarán al descubierto cuál era el trato con el que se manejaban, ya que los mensajes recuperados -desde el celular del “Cordobés”- el trato era “normal”. Según revelaron fuentes cercanas a la investigación, tenían contratos comerciales, ya que Vázquez le alquilaba el galpón a Ríos Giraldo y, además, le prestaba dinero. Según se supo una deuda que ascendería a más de 500.000 pesos.

Al parecer, el colombiano, había adquirido no solo materia prima sino vehículos que le servían para la comercialización de sus muebles con dinero que era prestado por el mecánico. Al parecer la deuda se incrementó en los últimos meses.

Fuentes consultadas revelaron que el “cobro” de la deuda -con un elevado interés- se había vuelto persistente por parte del “Cordobés” quien no solo llamaba por el teléfono al colombiano, sino que además lo “visitaba” en su casa del Bº Las Moras. Una persona declaró ante el fiscal que el fin de semana anterior al crimen, Vázquez había arribado a la casa del colombiano y lo habría insultado delante de sus hijos.

El “apriete” del mecánico habría “tocado” a los menores y esto habría desatado la ira del supuesto homicida. Existen declaraciones en sede policial que indicaron que Vázquez “lo denigraba moralmente” a Ríos Giraldo, delate de sus hijos diciéndolo: “Colombiano de m...” y éste le habría manifestado su “cansancio” por dichas situaciones. Los investigadores establecieron a través de declaraciones testimoniales, que entre el viernes y el domingo, -en una de las visitas a la casa de su supuesto homicida- Vázquez le había quitado la documentación de uno de sus vehículos.

Esos dichos fueron confirmados ayer por la Fiscalía -representada por los Dres. Juan Alende y José Piña- que realizó una “recreación” en la escena del crimen donde secuestró tal documentación del interior del taller de calle Belgrano al 200. En el contexto de dicha pericia, el Dr. Alende habló con EL LIBERAL y expresó que fue una medida “positiva en varios sentidos se secuestró documentación que se va a analizar. Sirvió además para que el Gabinete de Ciencia Forense realice una recreación, en base a la información que tenemos de la autopsia y la parte pericial en relación a donde impactó el proyectil”.

“También nos sirvió para tener una precisión de cómo se encontraban los cuerpos”, explicó el Fiscal de la causa. Cabe remarcar que según la teoría de los investigadores, Ríos Giraldo ingresó a la casa y aprovechando que la víctima estaba de espalda lo ejecutó. Otro de los lugares en los que se inspeccionó fue el depósito donde el colombiano guardaba las maderas. “Allí se trabajó con personal de Drogas Peligrosas, pero el can de antinarcóticos no marcó nada, por eso no fue relevante”, explicó el representante del Ministerio Público.

Consultado sobre los motivos de tal medida, sostuvo que “era una hipótesis que se manejaba en base a los testimonios que se recolectaron y tenía vinculación con ese tema”. Los fiscales de la causa esperan los resultados de las pericias en el arma secuestrada. En tanto que los ecuatorianos ya recuperaron su libertad, tras ser excarcelados.