Zamora: “Seguiremos construyendo para los que no tienen casa”

Hoy 00:12 -

En la localidad de Sol de Julio, departamento Ojo de Agua y durante el acto de inauguración del Jardín de Infantes, el gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora también dejó habilitadas nuevas viviendas sociales, en el marco del programa provincial de erradicación de ranchos impulsado por la exgobernadora y actual diputada nacional, Dra. Claudia de Zamora.

El primer mandatario provincial junto al vicegobernador José Emilio Neder; ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai; ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif y comisionada Municipal de Sol de Julio, Teresa Villarruel hicieron entrega de las llaves de cada vivienda a cada una de las familias beneficiadas.

Cabe destacar que las viviendas inauguradas pertenecen tanto a la localidad de Sol de Julio como a parajes que se encuentran aledaños al lugar como Campo del Cisne, Taco Pozo, Fuerte Viejo, Santa Rosa, La Trampa y La Chicharra. Tras el pequeño acto, el Dr. Gerardo Zamora convocó a todas las organizaciones no gubernamentales a sumarse a este programa “para que todos los santiagueños puedan tener una vivienda digna” y agregó “queremos que esas 15.000 viviendas ya construidas puedan duplicarse rápidamente y si logramos consolidar en cada lugar este formidable, solidario e integrado proyecto provincial que inició la ex gobernadora hace 5 años atrás, seguiremos construyendo para los que no tienen casa, porque nuestro objetivo como santiagueños es construir un futuro mejor”.

Delia Albarracín que reside en el paraje La Chicharra hace más de 70 años, muy emocionada agradeció a la gestión del gobierno provincial por cumplir tan anhelado sueño “muy feliz y agradecida. Antes vivía en un rancho y sufríamos mucho porque se nos estaba cayendo. Ahora vamos a poder tener una mejor calidad de vida con mi hijo que sufre problemas de salud y mi nieta que es discapacitada”. Otra de las beneficiarias, Silvia Fernanda Leguizamón, de Campo del Cisne, contó “estoy muy feliz junto con mis hijos. En el rancho que vivíamos se nos goteaba todo. Nuestra casa es hermosa”.