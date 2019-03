Una nueva ablación multiorgánica beneficiará a cuatro pacientes de nuestra provincia

-

Durante la madrugada de ayer se concretó en nuestra ciudad una nueva ablación multiorgánica, tras la cual cuatro santiagueños tendrán una nueva oportunidad para mejorar su calidad de vida.

El proceso ablacional estuvo a cargo íntegramente de profesionales de nuestra provincia. El procedimiento tuvo lugar en el quirófano central del Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo”, y se extrajeron riñones y córneas.

Trasplante Durante las primeras horas de la tarde de ayer, se concretaron los procesos de trasplante en la Clínica Velez Sarsfield y en el Hospital Argerich de la Capital Federal, a pacientes santiagueños, según confirmó el doctor David Jarma, representante del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante ((Incucai) en nuestra provincia, y director del Centro de Ablación e Implante de Santiago del Estero (Caise).

“La ablación se llevó a cabo en su totalidad por profesionales de la provincia, lo que muestra claramente indicadores de calidad en el Hospital Regional, a través de los procesos de procuración y trasplante”, destacó el doctor Jarma. Datos Ahora, con ocho ablaciones, Santiago del Estero se encuentra en el segundo lugar entre las provincias con mayor cantidad de donantes reales, según la densidad poblacional, de acuerdo con los datos del Incucai.

Hasta el momento, son 10.200 los argentinos que necesitan un trasplante (7.612 órganos-588 tejidos), de los cuales 134 son santiagueños (125-9). Vale recordar que este crecimiento no sólo en nuestra provincia, sino en todo el país, se dio a partir de la sanción de la Ley Justina, que especifica que toda aquella persona que no exprese que no desea donar sus órganos, es donante.

Por lo tanto, la donación es automática, en cumplimiento de la ley. A partir del 3 de agosto de 2018 entró en vigencia la nueva Ley de Órganos, Tejidos y Células de Argentina. Aprobada por unanimidad en ambas cámaras, la Ley 27.447 es la nueva disposición que regula las actividades relacionadas con la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano en nuestro país. Jarma resaltó además “el acompañamiento solidario de la familia del donante, el trabajo del equipo Caise, de los profesionales médicos de la terapia intensiva, del quirófano y de la morgue del Hospital Regional”.

“Tenemos una cifra récord de ablaciones acompañando a la media nacional. Santiago del Estero está dentro de las 16 provincias que más ha procurado en lo que va del año. Nos destacamos en el contexto nacional, ahondó el profesional santiagueño respecto de la generación de conciencia.