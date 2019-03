“No es una cuestión de sistema, es una cuestión de actitud”

Hoy 00:59 -

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, aseveró que aprenderán “un montón de esta derrota” que experimentaron ante el representativo de Venezuela (1-3), en el partido jugado en el estadio Wanda Metropolitano, de Madrid, por la fecha Fifa.

“Sin duda hay cosas para corregir por lo que se mostró hoy (por ayer), pero mejor que pase ahora y no que sucedan más adelante”, sostuvo el entrenador del seleccionado albiceleste, que se prepara para participar de la próxima Copa América, a jugarse en Brasil entre el 14 de junio y el 7 de julio próximo. “Aprenderemos un montón de esta derrota”, admitió Scaloni, quien agregó: “El segundo tiempo nos dejó cosas positivas y el primero, negativas. Mejor que esto pase ahora”, insistió.

Sobre el cuestionado planteo que ofreció en el primer período (5- 2-2-1), el DT indicó que “la realidad es que viendo los goles, la linea de tres, de cuatro o de cinco no tienen nada que ver, no es cuestión de sistema, viendo los goles noté que el problema fue una cuestión de actitud”, reconoció. Respecto del desempeño de Lionel Messi con sus nuevos compañeros, el técnico dijo: “Messi se sintió cómodo, en especial, en el segundo tiempo, pero claro que el tener que ir a buscar el resultado complicó todo”.

El entrenador resaltó que “las situaciones que se generaron fueron casi todas por el desequilibrio que originó Messi”. Por último, Scaloni refirió que “Lautaro (Martínez) hizo un buen partido, me gustó. Es un delantero para tenerlo en cuenta”, dijo sobre el autor del único tanto ‘albiceleste’. Nicolás Tagliafico Por su parte, el defensor Nicolás Tagliafico invitó a “pensar en positivo” a pesar de la dura derrota de Argentina ante Venezuela, y consideró que el bajo nivel futbolístico se solucionará “con trabajo”.

“Hay que sacar conclusiones, pensar en positivo y corregir las cosas que hicimos mal para que no vuelvan a ocurrir. Hay que pensar en darle para adelante, ésto se saca con trabajo”, manifestó en una entrevista con TyC Sports. Además, Tagliafico lamentó que el combinado albiceleste mejoró en el segundo tiempo y tuvo “ocasiones para empatarlo”, pero no lo logró.

En tanto, el lateral Lisandro Martínez no tuvo un buen debut en el seleccionado argentino, por niveles individual y grupal en la derrota con Venezuela, pero ya piensa en “levantar cabeza”. “Es una lástima que hayamos perdido, pero hay que levantar cabeza”, miró hacia adelante en declaraciones a TyC Sports. Por momentos tuvo que cumplir con la función de lateral izquierdo, algo a lo que no está habituado, pero dijo que se sintió “muy bien” a pesar de “algunos errores”.

“Ya lo había trabajado con Sebastián (Beccacece) en Defensa, pero me tengo que adaptar en la posición que sea para darle alternativas al técnico. Me sentí muy bien. Hay que corregir algunos errores, pero me sentí bien dentro de la cancha”, concluyó Martínez.