Central va por un triunfo para mantenerse en zona de reducido

Hoy 01:07 -

Motivado por el triunfo conseguido la fecha pasada, que lo volvió a meter en zona de reducido, pero a la vez con la obligación de sumar de a tres para mantenerse en ese lote, Central Córdoba visitará esta noche a Santamarina de Tandil.

El cotejo, correspondiente a la vigésimo primera fecha de la B Nacional, comenzará a las 20.30 y será dirigido por Gerardo Méndez Cedro. El Ferro cortó la jornada pasada, ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el Oeste (2-0), una mini racha de tres fechas sin triunfos (dos empates y una derrota).

Eso le valió alcanzar los 29 puntos y trepar al octavo lugar de la tabla de posiciones, por ahora dentro de los que clasifican al octogonal que otorgará el segundo ascenso a la Superliga. La otra cara es el dueño de casa, que con 21 unidades se ubica en el decimoctavo lugar, pero su pelea es por la permanencia.

Es que en la tabla de los promedios, de los equipos indirectamente afiliados a AFA, se ubica apenas por encima de Olimpo de Bahía Blanca. Es decir que el elenco de Tandil también tiene urgencia de sumar de a tres esta noche. Bajas Para el compromiso ante Santamarina, el entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, tendrá tres bajas importantes. Facundo Melivilo llegó al límite de cinco amonestaciones y deberá purgar una fecha de suspensión.

En tanto, el capitán Alexis Ferrero sufrió un golpe en su rodilla izquierda en el partido anterior y no integró la delegación que viajó a Tandil, por precaución. El caso más complicado es el del delantero Diego Jara, que en la práctica del viernes, previo al viaje, sufrió un desgarro y no solamente se perderá este cotejo, si no también el próximo ante Instituto (como local) y después con Temperley (visitante).

Se espera que pueda volver en el clásico ante Mitre de la penúltima fecha, en el estadio Alfredo Terrera. Javier Rossi será el reemplazante de Jara, mientras que por Ferrero ingresará Fernando Piñero.

En tanto, por Melivilo jugará Francisco Dutari, pero lo hará como lateral por la derecha, por lo que Cristian Díaz se adelantará a la zona de volantes y Nahuel Luján, a la de ataque. Central Córdoba viene teniendo una marcada irregularidad en esta parte del certamen, pero para el tramo final se propuso encontrar una regularidad que le permita obtener la clasificación al reducido.

Conseguir un buen resultado esta noche en Tandil significará un paso adelante en pos de conseguir esa regularidad que le permita cumplir su objetivo.