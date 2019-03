VIDEO | Mercedes rechazó a Netflix porque Ferrari también lo hizo

Hoy 08:15 -

El 8 de marzo, Netflix estrenó el documental “Formula 1: Drive to Survive” sobre la temporada 2018 del Mundial de Fórmula 1, con la particularidad que ni Mercedes ni Ferrari participaron.

Ausencias más que significativas que no tuvieron una explicación hasta ahora, cuando Toto Wolff, máximo responsable del equipo alemán, contó que: "Teníamos buenas razones para no participar. La principal fue que creí que era o podía ser una gran distracción, sobre todo porque nuestro principal rival no participaba".

En pocas palabras, Mercedes rechazó la serie de Netflix solo porque Ferrari también lo hizo.

El dirigente austriaco quiso ser más específico y aseguró que: "Hay un ambiente diferente cuando tienes un micrófono sobre tu cabeza y una cámara grabándote. El trabajo con los medios de comunicación se ha convertido en una gran parte de los fines de semana de carrera y creí que contribuir más dañaría a nuestro rendimiento, por eso decidí que no era algo para nosotros".

De todas maneras y pese a no formar parte, Wolff reconoce vio la serie y le dio su visto bueno: "Vi los tres primeros episodios y me gustaron algunas cosas que vi. La producción es genial, tiene un gran nivel. La narrativa es interesante, crea historias que no son obvias y no se trata de Ferrari contra Mercedes. El deporte no es la historia principal, sino otras cosas interesantes. Me llegaron comentarios de gente que normalmente no está tan interesada en la F1 diciendo que es estupendo".