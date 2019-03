VIDEO | Se tocaron en la pista y se agarraron a trompadas

-

En Costa Rica, durante el campeonato de Superbikes, dos pilotos se trenzaron a golpes luego de que se tocaran mientras iban en línea recta. Ambos terminaron montados en la misma moto tras el topetazo y se agredieron mutuamente.

Carl Fogarty, siete veces campeón del mundo de la categoría, subió el video a su cuenta de Twitter y se hizo viral en cuestión de minutos.

Just been sent this.. not sure where it is but I PMSL..pic.twitter.com/wmoPuoqDcs