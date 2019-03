“Viticus”: “Con Riff llevaremos un rock poderoso a Las Termas”

24/03/2019 - ¿Cómo vive este regreso con Riff junto con JAF, Luciano Napolitano, Juanito Moro y su hijo Nicolás Bereciartúa?



Como una cuestión de cromosomas y genética porque hay momentos en que los dos son tan iguales a los padres en los chistes que hacen y en las formas. Los dos, hablo de Pappo y Oscar Moro, tuvieron un solo hijo que se dedicaron a lo mismo que ellos. ¡No sabes lo parecido que son! La voz de Luciano es la voz de Pappo de joven. Y el que toca la guitarra como Pappo es Nicolás, que es mi hijo. Por momentos, estar con Luciano es como estar con Pappo, porque su voz es terrible. ¿Qué me contás?



Realmente, una cuestión de “cromosomas y genética”, que no se da frecuentemente.



No, pero por suerte en este caso si se da. Aprovechamos todo. En este momento (por ayer) estoy en una reunión con Adrián Taverna, con quien estaremos en Las Termas para que nos haga el sonido, y hablamos acerca de lo que son Luciano, Juanito y Nicolás en el escenario. Tenemos todo bien aceitado. Ensayamos permanentemente. Ya lo tenemos a todo ‘manyado’, pero igual ensayamos porque nosotros estamos presentando un espectáculo con un principio y un final. Es un espectáculo bien hecho, es rock.



Rock en estado puro y al estilo de Riff



Un rock poderoso. Con Riff llevaremos un rock poderoso a Las Termas. En el espectáculo que presentamos, que es el que llevaremos a Las Termas, largamos con “Riff VII”, con la voz de Pappo, cavernosa, como nunca en donde empieza diciendo: “El Dios cae y las antiguas leyendas desaparecen” (imita la voz de “El Carpo”). Y después empezamos con “Dios devorador”.



Sin dudas que también estarán “Parece que viene bien” y “Elena X”, “La espada sagrada”, “Ex-terminador”, “Ruedas de metal” y “No detenga su motor”



¡Claro que sí! Son infaltables en el repertorio. Además, tantos otros hits que son muy bien tocados y muy bien cantados, para que la gente se divierta y sepa cómo es el verdadero rock.



A propósito de que la gente “sepa cómo es el verdadero rock”. ¿Qué es el rock para usted más allá de las teorías que hay sobre el género?



Es una música nueva. Para mí, es una música que sale después de la 2ª Guerra Mundial como salió el charleston después de la 1ª Guerra Mundial, que son músicas alegres. En principio, todas las letras del rock hablan simplemente de sexo y amor. El rock es alegre. El blues, que lo adoramos, es más triste. Pero, para mí, el rock tiene que ser alegre, tiene que tener fuerza y tiene que estar bien tocado, y bien tocado no es meter muchas notas. Es muy importante lo que no se toca como lo que se toca.