24/03/2019 - ¿El rock es también sinónimo de rebeldía, de generar conciencia, de reacción sobre realidades, de circunstancias, de momentos?



No. Yo lo viví. Así que no, te lo voy a hacer breve: mientras yo era chico lo único que se veía era Frank Sinatra. Entonces, salió Bill Haley (cantante norteamericano de rock and roll de los años 50 y líder del grupo Los Cometas), pero como era un señor con corbata no tuvo éxito. Después, salió Elvis Presley moviendo las caderas y hablando de amor y de sexo. Fue una revolución. Todos los jóvenes, yo era chico, nos identificamos con él. Después, vinieron The Beatles; un poco después The Rolling Stones y para qué hablar Led Zeppelin, Deep Purple, Jimmy Hendrixà¡ah, ya no pasa eso!, pero bueno, son épocas.



Tal cual, usted lo ha dicho. Son épocas. Hoy, si vale el término, está más pasteurizado.



Es otra cosa. Se pone de moda lo que impone el sistema. Ahora está ligado a la música disco, a los DJs. Está bien. A los que les va bien me alegro de que les vaya bien. Yo lo único que noto es que hacer lo que hago un poco mejor cada vez, cada día y cada show que hacemos es mejor que el anterior.



¿Cómo se logra sostener esos valores, esos principios dentro del rock en estos tiempos en donde esa variedad opaca u obliga a hacer otras cosas?



Estuve unos años en el programa del Bebe Contepomi, Rock del País, como jurado. Ahí me dí cuentas de que hay muy buenas bandas de pibes muy jóvenes y de todos los estilos. Desde el heavy hasta Soda Stereo, hay muy buenas bandas, con temas propios que lo hacen muy bien. O sea, no los oigo por la radio de ningún lado porque la compañía principal agarra otros que no tocan bien porque son más baratos y le sacan la mitad de todo, pero más que eso no puedo hablar. Entonces, en el fondo, te pasan música pedorra y estamos teniendo música pedorra. No generalizo, hay excepciones, por supuesto, pero en general la música para la juventud es pedorra. No digo que el rock sea mejor o peor sino que son todas máquinas, está bien, no critico, me alegro que la disfruten. Son épocas.