24/03/2019 - ¿Cómo lo recuerda a Pappo?



Lo recuerdo en todo momento. Ahora que estoy con Luciano (hijo de Pappo), créeme, al principio ha sido como estar con Pappo y lo sigue siendo cada vez que lo veo. Hoy, con Riff, salimos con el mismo entusiasmo que lo hacíamos con Pappo.



¿Cómo lo hace sentir a usted, un fiel exponente del género, salir a las rutas con una banda tan emblemática del hard rock?



Muy feliz. Por eso te digo que esto es como un renacimiento. Yo me siento el que une todo. Hay gustos que hay que dárselos en vida y no podés estar esperando que fulano esté de acuerdo con tocar o no. Con Jaf, que es un gran guitarrista y gran cantante, nos volvimos a encontrar. Salvando las distancias, nosotros hicimos lo que hizo Led Zeppelin con el hijo de John Bonham, salvo que acá había dos hijos de integrantes de Riff: Luciano Napolitano y Juanito Moro.



¿Cuál fue el disparador que lo llevó a rearmar, a relanzar Riff?



Hay cosas que las haces en un momento o a lo mejor después no la podés hacer nunca. Llegó el momento en que yo no quería dejar de hacer esto. ¿Sabes por qué?, por la gente, porque la gente se merece esto. Por supuesto, que lo hablé en un principio con los originales, pero era imposible, ‘vos bien, pero con el otro no se puede hablar’. ¡No sabes cómo suena! ¡Para eso vamos allá (por Las Termas)!



Un espectáculo poderoso y fiel al estilo que los ha caracterizado siempre



Por supuesto, por supuesto porque jamás haría algo que no fuera de altísima calidad. Es por respeto, como te decía, a la gente. La gente necesitaba acordarse de Riff, refrescarlo. Está bien, no está Pappo pero Luciano canta como él. Y tocando está Nicolás (hijo de Viticus) quien tuvo como gran influencia a Pappo. Y canta Jaf. Entonces, tiene una magia total.