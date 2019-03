Colin Farrell soñaba con Tim Burton

24/03/2019 - El actor irlandés Colin Farrell, quien integra el elenco de estrellas con el que Tim Burton adaptó el clásico animado “Dumbo” al formato acción real que llegará a los cines argentinos el próximo jueves, afirmó en una charla con Télam que poder trabajar con el director por primera vez fue “soñado”.



Luego de que adaptara “Alicia en el país de las maravillas” en 2010, Disney volvió a convocar al director de “El joven manos de tijera” para dotar de su particular toque gótico al clásico de 1941 sobre un pequeño elefante separado de su madre que, gracias a sus orejas gigantes, puede volar.



Para ello Burton trajo a algunos de sus viejos colaboradores, como Michael Keaton y Danny DeVito, y a Colin Farrell, quien interpreta al jinete amputado Holt Farrier.



¿Cómo fue trabajar con Tim Burton?



Estaba excitado de estar ahí más que nada por el hecho de poder estar en un filme que sería la manifestación de la imaginación de Tim Burton. He sido un fan suyo por más de 20 años. Así que trabajar con él por primera vez fue un sueño, pero también saber que contaría esta historia tan dulce, pero con una moralidad tan retorcida fue un trabajo soñado.



¿Y estuvo a la altura de sus expectativas?



No tenía expectativas, de verdad. Pero si las hubiera tenido, las hubiera sobrepasado por lejos. Tim crea una energía increíblemente fraternal en el set. Una familia moderadamente disfuncional y caótica (risas), pero familiar al fin. Tiene un sentido muy agudo para crear estos personajes marginados. Muchos de sus filmes exploran lo que se siente estar solo, marginado de las experiencias comunitarias.



En este caso ese un pequeño elefante de orejas gigantes.



Dumbo es la quintaesencia del marginado en la película. Pero cada uno de los personajes tiene su peso que cargar. La película es la unión perfecta entre un realizador y su material.



¿Cuáles son sus recuerdos de la primera vez que vio “Dumbo”?



La vi por primera vez tres meses antes de subirme al avión para rodar la película. Nunca me pusieron la película de chico. Vi “El libro de la selva”, “La dama y el vagabundo” y “101 dálmatas”, que eran un poco más contemporáneas a la época en la que yo crecía, pero “Dumbo” era una hermosa película animada; bizarra también: Dumbo se emborracha, hay un montón de cosas inapropiadas, es un filme extraño.



Es cierto, la “Dumbo” original tenía escenas que hoy serían calificadas de “crueldad animal”.



Sí, ese es un tema que Burton aborda de una manera orgánica y honesta. De hecho no hubo prácticamente animales en el set; hubo caballos y algunos perros, pero el elefante, el mono y las serpientes, fueron generadas por computadora. Pero la crueldad animal es explorada en el filme y el trato que recibían los animales en los circos en los comienzos del siglo XX.