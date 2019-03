Lupita Nyong’o protagoniza “Nosotros”: “Soy mi peor enemiga”

24/03/2019 - La sombra de los demonios internos, tanto individuales como colectivos, sobrevuela el terror político de “Nosotros”, la película que está en cartelera en los cines de Santiago del Estero, protagonizada por Lupita Nyong’o y cuyo argumento empleó la actriz para explicar por qué cuando comienza un proyecto se deja llevar por el miedo y la incertidumbre.



“Esta película va de cómo podemos ser nuestros peores enemigos. Y yo soy mi peor enemiga cada vez que trabajo en un proyecto. Siempre empiezo con la duda, siempre empiezo con el miedo. Siempre trabajo con algo que no he hecho antes”, explicó la intérprete a Efe.



“Así que hay un miedo a lo desconocido, sobre si voy a tener éxito o no con eso, y a las cosas que aún no sé sobre el personaje. Y en esta película tenía que descifrar dos personajes así que estaba impregnada de miedo, casi paralizada por eso, de hecho”, dijo.



Ganadora del Óscar a la mejor actriz de reparto por “12 años de esclavitud’ (2013)”, la keniana nacida en México encabeza ahora el reparto de “Nosotros’, la nueva propuesta del realizador Jordan Peele tras su aclamado debut en la dirección con “Déjame salir” (2017).



De nuevo combinando el terror con la reflexión social y política, “Nosotros” se centra en un matrimonio negro y sus dos hijos que ven interrumpidas sus vacaciones cuando aparecen en la puerta de su casa unas escalofriantes figuras: las de cuatro personas que parecen dobles de cada miembro de la familia, que parecen difuminar el límite entre el bien y el mal.



“Muchas buenas cosas pueden surgir de escuchar perspectivas que no solemos escuchar. Y de eso trata esta película: de la manera en que estamos ciegos a los monstruos que a veces ayudamos a construir”, explicó Nyong’o.



El juego con los “doppelgänger” (doble fantasmagórico) permitió a Nyong’o jugar con dos personajes opuestos en apariencia, pero conectados por vínculos esenciales.