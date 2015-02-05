CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de marzo de 2019
A LAS 00.45 VERDADES SECRETAS.
Por El Liberal
24/03/2019 -
CANAL 7
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 KALLY’S MASHUP
12.45 LA PEÑA DE MORFI
17.30 CINE. MI NUEVO AMIGO
19.00 CINE. KARATE KID
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. KARATE KID (CONTINUACIÒN)
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.45 MINUTOS PARA GANAR
00.45 VERDADES SECRETAS
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
15.30 MAURO, LA PURA VERDAD
17.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
20.30 LA CORNISA
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
18.00 DEPORTV
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 EL CHAVO
18.00 DALE LIKE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
11.00 CARBURANDO
13.00 CINE SHAMPOO CINE A LA MAÑANA
22.15 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
23.45 PASIÓN POR EL TURF
CANAL14
12.30 EL RINCÓN DE LA EMPANADA TV
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
15.30 DE A DOS
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 BÁSQUET FEMENINO: OLÍMPICO VS. QUIMSA
19.00 DALE FERRO
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
21.30 VHS
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 BÁSQUET FEMENINO: HURACÁN VS. ALTE. BROWN
CANAL4
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
PELÍCULAS
CINEMAX
06.06 MIS OTROS YO
08.26 UN DIOS SALVAJE
09.59 MI ENCUENTRO CONMIGO
11.59 LA CHICA DEL CALENDARIO
13.46 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
15.34 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA
MUERTE
18.29 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
20.20 EL LÓRAX EN BUSCA DE LA TRÚFULA
PERDIDA
22.00 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA
MUERTE
TCM
08.00 LOST - T. 2 - EP. 20 - TWO FOR THE
ROAD
08.45 LOST - T. 2 - EP. 21 - ?
09.30 LOST - T. 2 - EP. 22 - THREE MINUTES
10.15 CASADOS CON HIJOS - T. 5 - EP. 13 -
ROUTE 666 - PART 1
10.40 CASADOS CON HIJOS - T. 5 - EP. 14 -
LOOK WHO’S BARKING
11.05 CASADOS CON HIJOS - T. 5 - EP. 15 -
ROUTE 666 - PART 2
11.30 LA NIÑERA - T. 5 - EP. 16 - THE DINNER
PARTY
11.55 LA NIÑERA - T. 5 - EP. 17 - HOMIE-WORK
12.20 LA NIÑERA - T. 5 - EP. 18 - THE REUNION
SHOW
12.45 LOST - T. 2 - EP. 19 - S.O.S.
13.30 LOST - T. 2 - EP. 20 - TWO FOR THE
ROAD
14.15 CASADOS CON HIJOS - T. 5 - EP. 13 -
ROUTE 666 - PART 1
14.40 EL GUARDIÁN
16.40 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD
DEL ANILLO
20.00 SOMOS MARSHALL
22.00 INFORME PELÍCANO
TNT
06.48 EL JOROBADO DE NOTRE DAME
08.23 UN GRAN DINOSAURIO
10.07 AVIONES
11.42 EN EL BOSQUE
14.01 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
16.07 CENICIENTA
18.05 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
19.54 LA PROPUESTA
22.00 EL LIBRO DE LA SELVA
SPACE
06.15 LA FURIA DE LA MONTAÑA
08.01 CONTAGIO
09.57 LA TORMENTA PERFECTA
12.13 LA FURIA DE LA MONTAÑA
14.07 EN EL TORNADO
15.44 PUNTO DE QUIEBRE
17.55 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
19.58 CONDENA BRUTAL
22.00 TANGO Y CASH
23.56 INDOMABLE
CINECANAL
11.20 TRANSFORMERS
13.45 TRANSFORMERS. LA VENGANZA DE
LOS CAÍDOS
16.10 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE
LA LUNA
18.57 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN
22.00 TRANSFORMERS. EL ÚLTIMO CABALLERO
A DÓNDE IR
PLAYA DEL LAGO
(TERMAS DE RÍO HONDO)
*HOY, A PARTIR DE LAS 16, DOMINGO
DE CHACARERA CON
SUENAN VOCES (GANADORES
DEL PRECOSQUÍN 2019), ALEJANDRO
DÍAZ Y ARIEL CAMAÑO.
PLAZA DEL MAESTRO
(AV. BELGRANO Y BALCARCE)
*HOY, FESTIVAL MUSICAL “MEMORIA,
VERDAD, JUSTICIA”, CON
LA PRESENCIA DE MULLIERIS,
TANTA, HISTÉRICAS, RODRI SALVATIERRA,
DEMON BLUES Y KIKE
OYOLA & JOSÉ VILLAGRA.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA
FE)
*VIERNES 29, A LAS 23, OSVALDO
Y MATÍAS MARTÍN, INTEGRANTES
DE LOS DEL VINALAR,
PRESENTARÁN SU DISCO “TU
NOMBRE”.
CASA DE LA CULTURA Y
DEL BICENTENARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
*DOMINGO 31 DE MARZO, A LAS
20.30, SE PRESENTARÁ “KALAMA
TROPICAL” EN EL MARCO DE LOS
RECITALES ORGANIZADOS POR
SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE
LA CAPITAL.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 367)
* EL 4 DE ABRIL, A LAS 19.30, “LA
GRANJA Y SUS CANCIONES”, UN
ESPECTÁCULO PARA NIÑOS.
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO 2723)
+VIERNES 12 DE ABRIL, A LAS
22.30, SHOW DE IVONNE GUZMÁN
Y ALE CUARTETO.
CINES
SUNSTAR
CAPITANA MARVEL (3D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
24/03 14:10 (Cast) 16:40 (Cast) 19:10
(Cast) 22:20 (Cast)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (2D)
ANIMACION (ATP)
24/03 -14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
A DOS METROS DE TI (2D)
ROMANCE (+13 AÑOS)
24-27/03 - 19:20 (Subt) 22:30 (Subt)
CAPITANA MARVEL (2D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
24/03 13:45 (Cast) 16:15 (Cast) 18:45
(Cast) 22:00 (Subt)
MIS HUELLAS A CASA (2D)
DRAMA (ATP)
24/03 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00
(Cast)
MALIGNO (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
24-27/03 - 22:20 (Subt)
NOSOTROS (2D)
THRILLER , TERROR
24/03 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 (Subt)
25-27/03 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
NOSOTROS APTO 13
CASTELLANO 2D 20:25- 22:50-
SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)
CAPITANA MARVEL APTA 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50-19:10- 22:00-
22:40
CASTELLANO 3D 17:00- 20:00-
SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)
MIS HUELLAS A CASA ATP
CASTELLANO 2D 17:00-
VENTA ANTICIPADA
PALAU, LA PELÍCULA
CASTELLANO 04-04-2019 19:30
CASTELLENO 06-04-2019- 17
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS
16:30
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $190
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$120 todos los días
3D Entrada General: $200
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$130 todos los días.