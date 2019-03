CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de marzo de 2019

24/03/2019 -

CANAL 7

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 KALLY’S MASHUP

12.45 LA PEÑA DE MORFI

17.30 CINE. MI NUEVO AMIGO

19.00 CINE. KARATE KID

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. KARATE KID (CONTINUACIÒN)

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.45 MINUTOS PARA GANAR

00.45 VERDADES SECRETAS

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

15.30 MAURO, LA PURA VERDAD

17.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

20.30 LA CORNISA





TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 DEPORTV





CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 EL CHAVO

18.00 DALE LIKE

20.00 IMPLACABLES





EL TRECE

11.00 CARBURANDO

13.00 CINE SHAMPOO CINE A LA MAÑANA

22.15 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

23.45 PASIÓN POR EL TURF





CANAL14

12.30 EL RINCÓN DE LA EMPANADA TV

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 BÁSQUET FEMENINO: OLÍMPICO VS. QUIMSA

19.00 DALE FERRO

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

21.30 VHS

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 BÁSQUET FEMENINO: HURACÁN VS. ALTE. BROWN





CANAL4

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES





PELÍCULAS

CINEMAX

06.06 MIS OTROS YO

08.26 UN DIOS SALVAJE

09.59 MI ENCUENTRO CONMIGO

11.59 LA CHICA DEL CALENDARIO

13.46 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

15.34 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA

MUERTE

18.29 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

20.20 EL LÓRAX EN BUSCA DE LA TRÚFULA

PERDIDA

22.00 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA

MUERTE

TCM

08.00 LOST - T. 2 - EP. 20 - TWO FOR THE

ROAD

08.45 LOST - T. 2 - EP. 21 - ?

09.30 LOST - T. 2 - EP. 22 - THREE MINUTES

10.15 CASADOS CON HIJOS - T. 5 - EP. 13 -

ROUTE 666 - PART 1

10.40 CASADOS CON HIJOS - T. 5 - EP. 14 -

LOOK WHO’S BARKING

11.05 CASADOS CON HIJOS - T. 5 - EP. 15 -

ROUTE 666 - PART 2

11.30 LA NIÑERA - T. 5 - EP. 16 - THE DINNER

PARTY

11.55 LA NIÑERA - T. 5 - EP. 17 - HOMIE-WORK

12.20 LA NIÑERA - T. 5 - EP. 18 - THE REUNION

SHOW

12.45 LOST - T. 2 - EP. 19 - S.O.S.

13.30 LOST - T. 2 - EP. 20 - TWO FOR THE

ROAD

14.15 CASADOS CON HIJOS - T. 5 - EP. 13 -

ROUTE 666 - PART 1

14.40 EL GUARDIÁN

16.40 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD

DEL ANILLO

20.00 SOMOS MARSHALL

22.00 INFORME PELÍCANO

TNT

06.48 EL JOROBADO DE NOTRE DAME

08.23 UN GRAN DINOSAURIO

10.07 AVIONES

11.42 EN EL BOSQUE

14.01 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

16.07 CENICIENTA

18.05 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

19.54 LA PROPUESTA

22.00 EL LIBRO DE LA SELVA

SPACE

06.15 LA FURIA DE LA MONTAÑA

08.01 CONTAGIO

09.57 LA TORMENTA PERFECTA

12.13 LA FURIA DE LA MONTAÑA

14.07 EN EL TORNADO

15.44 PUNTO DE QUIEBRE

17.55 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

19.58 CONDENA BRUTAL

22.00 TANGO Y CASH

23.56 INDOMABLE

CINECANAL

11.20 TRANSFORMERS

13.45 TRANSFORMERS. LA VENGANZA DE

LOS CAÍDOS

16.10 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE

LA LUNA

18.57 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN

22.00 TRANSFORMERS. EL ÚLTIMO CABALLERO





A DÓNDE IR

PLAYA DEL LAGO

(TERMAS DE RÍO HONDO)

*HOY, A PARTIR DE LAS 16, DOMINGO

DE CHACARERA CON

SUENAN VOCES (GANADORES

DEL PRECOSQUÍN 2019), ALEJANDRO

DÍAZ Y ARIEL CAMAÑO.

PLAZA DEL MAESTRO

(AV. BELGRANO Y BALCARCE)

*HOY, FESTIVAL MUSICAL “MEMORIA,

VERDAD, JUSTICIA”, CON

LA PRESENCIA DE MULLIERIS,

TANTA, HISTÉRICAS, RODRI SALVATIERRA,

DEMON BLUES Y KIKE

OYOLA & JOSÉ VILLAGRA.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA

FE)

*VIERNES 29, A LAS 23, OSVALDO

Y MATÍAS MARTÍN, INTEGRANTES

DE LOS DEL VINALAR,

PRESENTARÁN SU DISCO “TU

NOMBRE”.

CASA DE LA CULTURA Y

DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

*DOMINGO 31 DE MARZO, A LAS

20.30, SE PRESENTARÁ “KALAMA

TROPICAL” EN EL MARCO DE LOS

RECITALES ORGANIZADOS POR

SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE

LA CAPITAL.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 367)

* EL 4 DE ABRIL, A LAS 19.30, “LA

GRANJA Y SUS CANCIONES”, UN

ESPECTÁCULO PARA NIÑOS.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO 2723)

+VIERNES 12 DE ABRIL, A LAS

22.30, SHOW DE IVONNE GUZMÁN

Y ALE CUARTETO.





CINES

SUNSTAR



CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

24/03 14:10 (Cast) 16:40 (Cast) 19:10

(Cast) 22:20 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACION (ATP)

24/03 -14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

A DOS METROS DE TI (2D)

ROMANCE (+13 AÑOS)

24-27/03 - 19:20 (Subt) 22:30 (Subt)

CAPITANA MARVEL (2D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

24/03 13:45 (Cast) 16:15 (Cast) 18:45

(Cast) 22:00 (Subt)

MIS HUELLAS A CASA (2D)

DRAMA (ATP)

24/03 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00

(Cast)

MALIGNO (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

24-27/03 - 22:20 (Subt)

NOSOTROS (2D)

THRILLER , TERROR

24/03 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Subt)

25-27/03 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO





HÍPER LIBERTAD

NOSOTROS APTO 13

CASTELLANO 2D 20:25- 22:50-

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)

CAPITANA MARVEL APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50-19:10- 22:00-

22:40

CASTELLANO 3D 17:00- 20:00-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)

MIS HUELLAS A CASA ATP

CASTELLANO 2D 17:00-

VENTA ANTICIPADA

PALAU, LA PELÍCULA

CASTELLANO 04-04-2019 19:30

CASTELLENO 06-04-2019- 17

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS

16:30

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $190

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$120 todos los días

3D Entrada General: $200

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$130 todos los días.