Obesidad infantil: quioscos escolares en la mira por la venta de alimentos poco saludables

Notas Relacionadas

La Guía de Entornos Escolares Saludables sugiere prohibir bebidas azucaradas, las golosinas y snacks

24/03/2019 - Los quioscos escolares fueron siempre una de las alternativas más aceptadas por los niños en los recreos, desestimando el riesgo que representa la ingesta desmedida de los alimentos que en ellos se ofrecen. Hoy, estos negocios están en la mira por las consecuencias que tuvieron a lo largo de los años, ya que según indican las estadísticas, éstos tienen gran incidencia en el desmedido incremento de obesidad infantil registrado en el último tiempo.



Tal es el drama en la sociedad argentina que, tras un intenso trabajo conjunto, los ministerios de Salud y Desarrollo Social y de Educación presentaron recientemente la Guía de Entornos Escolares Saludables con el fin de establecer recomendaciones destinadas a transformar entornos obesogénicos en saludables.



La institución educativa es un escenario privilegiado para promover la salud y el desarrollo de una alimentación y estilos de vida saludables, dado que la escuela desempeña una importante función en la vida de los niños y adolescentes, por ser el lugar de enseñanza, desarrollo y socialización, y donde pasan -en muchos casos- la mayor parte del día.



Importancia



“Es necesaria una aliment a c ión s a ludabl e en el hogar, la que debe complementarse con los alimentos que los niños consumen en la escuela. No siempre es fácil que los niños se alimenten con comidas que les resulten agradables y saludables en el ámbito escolar, sobre todo cuando existen quioscos dentro de las escuelas, ya que la alta palatabilidad de las golosinas es la característica más importante que determina la elección por parte de los niños”, explicó la licenciada de Nutrición, Raquel Carranza.



Por ello, si los padres no tienen tiempo de preparar viandas, que es lo más recomendable por la nutricionista, deberían estar confiados en que los productos alimentarios que los niños vayan a comprar en las escuelas cuenten con la máxima seguridad.



Cifras



Según un estudio realizado en el país por el Programa Nacional de Salud Escolar (Prosane) en 2019- de las variaciones de datos antropométricos en una cohorte retrospectiva de 10.961 niños y niñas que fueron controlados en primer grado (2012) y sexto grado (2017), muestra que el sobrepeso aumentó de 21,1% a 26,6% y la obesidad, de 14,5% a 22,7% entre los niños y adolescentes argentinos.



La epidemia de obesidad tiene gravísimas consecuencias no sólo sanitarias en el largo plazo ya que la obesidad no sólo es un factor de riesgo de diabetes, de cáncer, de enfermedad cardiovascular sino también, en el corto plazo, de dificultades en la inserción social de los chicos, discriminación, bullying y reducción del rendimiento escolar.



En Santiago



En consonancia con lo que ocurre a nivel nacional, a partir de mañana, en Santiago, la Municipalidad de la Capital pondrá en marcha la supervisión de los denominados “quioscos saludables”, que se encuentren instalados dentro de los establecimientos educativos.



Es una medida enmarcada en los controles periódicos que se realizan para garantizar la venta de productos que necesitan la cadena de frío y que no haya vencido la fecha establecida para su consumo, además de las condiciones de higiene, instalaciones edilicias, entre otros requisitos para el funcionamiento.



Los “quioscos saludables” son aquellos que ofrecen al menos cinco productos alimentarios, como frutas desecadas, bebidas envasadas como jugos, leche, chocolatadas sin ingredientes artificiales, agua mineral, semillas, barras de cereales y alfajores a base de arroz.



Además se pueden sumar otros alimentos que tengan como agregados en su elaboración porciones de vegetales y frutas.



La supervisión bromatológica está a cargo del área de Calidad de Vida dentro de los objetivos de impulsar una alimentación sana a los niños que concurren a los establecimientos educativos.