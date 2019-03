Milicias kurdas afirman que finalizó la ocupación territorial del Estado Islámico en Siria e Irak

24/03/2019 - El territorio del ‘califato’ proclamado por el grupo integrista Estado Islámico (EI) en 2014 en Siria e Irak fue borrado del mapa, tras los combates en los que cayeron los últimos yihadistas que resistían en la población siria de Al Baguz, afirmaron portavoces de las milicias kurdas que los enfrentaron.



El final de la ocupación territorial no significa que el grupo radical no vaya a seguir actuando en la clandestinidad, aclararon fuentes del bando ganador, las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), que a lo largo del conflicto perdió a al menos 11.000 combatientes.



El anuncio del final del EI no era ningún secreto, puesto que el gobierno de Estados Unidos, que apoya a las milicias kurdas con tropas, se adelantó a los hechos y proclamó la victoria el viernes, mientras sus cazas seguían bombardeando las cuevas en las que se refugiaban los últimos combatientes del ‘califato’.



Los milicianos de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), alianza armada que aglutina a kurdos y árabes, se apresuraron a celebrar la conquista de Al Baguz izando su bandera amarilla, en la que sobresale un mapa de Siria, en las azoteas de los edificios carcomidos por la metralla y los obuses.



Para oficializar la victoria, las FSD celebraron un desfile militar y una ceremonia en una base situada en el campo petrolero de Al Omar, desde donde se ha dirigido la campaña de Al Baguz en los últimos meses, refirió la agencia EFE.