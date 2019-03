Multitudinario pedido de una segunda consulta por el Brexit

24/03/2019 - Decenas de miles de británicos que quieren permanecer en la Unión Europea (UE) abarrotaron las calles de Londres para pedir al Gobierno una segunda consulta sobre el Brexit, en la que parece ser la última oportunidad que tienen los proeuropeístas para frenar un proceso que, de manera brusca o negociada, ya inició la cuenta regresiva.



Los organizadores estiman que un millón de personas llegadas desde todos los rincones del Reino Unido participaron de la manifestación, entre ellos el alcalde de Londres, Sadiq Khan.



“No importa cómo votaste, estoy seguro de que estarás de acuerdo: el Brexit es un completo y absoluto desorden. El pueblo británico no votó por un mal acuerdo de Brexit. El pueblo británico no votó por un Brexit sin trato”, destacó el alcalde laborista.



“Es hora de darnos a nosotros -el pueblo británico- la última palabra”, remató.



Bajo el lema “Déjalo en manos de la gente”, los manifestantes se congregaron en la céntrica calle Park Lane para iniciar un recorrido de dos horas que terminó en la Plaza del Parlamento.



Los asistentes a la marcha llegaron con las caras pintadas con la bandera de la UE, sombreros alegóricos y carteles a favor de la permanencia, pero también con eslóganes en contra de la ministra, Theresa May.



Sin embargo, lo más llamativo de la manifestación es el enorme número de asistentes, que ocupan las principales calles y sus arterias y que las cámaras aéreas parecen no terminar nunca de recorrer.



Más de 4 millones de británicos votaron una petición en el sitio web del Parlamento para pedir que el Reino Unido se quede dentro del bloque regional.



El martes 26 está planeada la tercera votación del acuerdo que May alcanzó con Bruselas, un documento que ya fue rechazado dos veces por la Cámara de Representantes y que, al no introducir cambios, es posible que vuelva a ser rechazado.



Esta semana, May consiguió que el Consejo Europeo, formado por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, aplacen la fecha de inicio del proceso de salida, inicialmente pautada para este viernes 29.



El Consejo Europeo dio plazo hasta el 22/5 -en vez del 30/6 que pidió May- para activar la salida, pero sólo si el martes se aprueba el acuerdo en la Cámara de los Comunes. Si no se aprueba, el aplazamiento regiría hasta el 12/4 fecha límite para presentar las candidaturas para las elecciones de la Eurocámara de fines de mayo.